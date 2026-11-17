La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que una aeronave Cessna, modelo 500, con seis ocupantes a bordo se desplomó a las 11:40 horas, tiempo local, del 17 de noviembre de 2026, durante el despegue del Aeropuerto Internacional de Durango, en Durango. La aeronave cayó aproximadamente a 500 metros de la cabecera 03 de esa terminal aérea.

Según una nota informativa de la AFAC, el vuelo tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México. En la información registrada en el plan de vuelo constan dos tripulantes y cuatro pasajeros. La dependencia no precisó la condición de los ocupantes ni las causas del accidente.

Tras el desplome, la AFAC activó de inmediato el Centro de Operaciones de Emergencia para la atención de la contingencia. La propia dependencia inició la investigación administrativa correspondiente, con la que se determinarán las circunstancias en las que ocurrió el accidente. La nota informativa fue emitida desde la Ciudad de México el mismo 17 de noviembre de 2026 y no detalló la matrícula de la aeronave ni el nombre del operador.