AFAC suspende certificado de Magnicharters; expertos anticipan cierre definitivo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), suspendió el 11 de abril de 2026 el Certificado de Operador Aéreo (AOC) de la aerolínea Magnicharters, tras detectar irregularidades financieras durante una verificación técnica y ante la decisión unilateral de la empresa de cancelar sus vuelos programados para las siguientes dos semanas. Especialistas del sector consideran poco probable que la compañía retome operaciones.

Según la nota informativa emitida por la AFAC el 14 de abril de 2026, desde el mes de enero de ese mismo año el organismo realizó una verificación técnica administrativa (VTA) a Magnicharters, conforme al Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que se identificaron y notificaron hallazgos. En dicha revisión se determinó que la aerolínea cumplía con todas las medidas de seguridad operacional para continuar en vuelo; sin embargo, la autoridad le solicitó resolver observaciones de carácter financiero.

El 11 de abril de 2026, la empresa suspendió de manera unilateral los vuelos programados para las siguientes dos semanas, acción que la AFAC calificó como determinante para proceder con la suspensión temporal del AOC. La autoridad señaló también que la falta de capacidad financiera identificada podría representar un riesgo para la seguridad operacional.

La SICT otorgará a Magnicharters un plazo para que presente un plan que atienda los hallazgos detectados y garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de forma segura. En caso de que la empresa no acredite la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales.

De manera paralela, la SICT activó un plan emergente de apoyo a pasajeros en tránsito, en coordinación con aerolíneas, grupos aeroportuarios y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, con el propósito de asegurar su traslado oportuno a sus destinos de origen. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó que la empresa hubiera dejado de volar sin previo aviso y señaló que los pasajeros afectados podían presentar sus quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Sheinbaum Pardo reconoció que la mayor afectación se concentró en el aeropuerto de Cancún, donde la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, acudió a brindar apoyo a los viajeros varados.

La situación financiera de Magnicharters no es reciente. Según lo publicado por el diario Reforma, Rogelio Rodríguez, especialista del sector aéreo, señaló que la compañía “históricamente ha carecido de recursos financieros suficientes”, aunque había logrado operar en condiciones que calificó de ingeniosas. Rodríguez precisó que la aerolínea no puede cubrir sus costos de operación, arrastra problemas crediticios con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y mantiene deudas por servicios aeroportuarios y complementarios. Su deteriorada situación se hizo pública en diciembre de 2025, cuando un piloto se negó a despegar al argumentar que la empresa llevaba meses sin pagar salarios.

Según trascendió en Reforma, Rodrigo Pérez Alonso, experto en aviación, fue categórico respecto a las perspectivas de la empresa: con tres aeronaves y un factor de ocupación de 56 por ciento, la consideró difícil de recuperar. “Ya era una quiebra anunciada”, afirmó. En el mismo sentido, Juan Antonio José, consultor experto en aviación citado por el mismo diario, calificó la situación como “crónica de una muerte anunciada” y expresó sus dudas de que la aerolínea retome vuelos tras el plazo estipulado, dada su deteriorada capacidad financiera.

Según datos de la AFAC, en los primeros dos meses de 2026 —enero y febrero— Magnicharters transportó 20 mil 558 pasajeros, mientras que en todo 2025 movilizó 208 mil 583 viajeros. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la empresa contaba con tres aeronaves con una antigüedad promedio de 29.7 años. Expertos señalaron que su tráfico de pasajeros se desplomó más de 70 por ciento en los últimos seis años.

El Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA), que dirige Pablo Casas, atribuyó la crisis al desempeño deficiente de la AFAC como ente regulador. El organismo recordó que la autoridad aérea permaneció casi dos años con categoría 2 por parte de la Federal Aviation Administration (FAA) de EU, por incumplir los estándares mínimos de seguridad aérea requeridos a nivel internacional. Según el INIJA, el caso de Magnicharters podría sumarse a los antecedentes de fraude concursal amparados en la permisividad de la autoridad, como ocurrió con Mexicana de Aviación, Interjet y Aeromar.