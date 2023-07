El aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto López Hernández, aseguró que la obligación de quitar los espectaculares en los que se hace promoción de su imagen es de la autoridad electoral.

“Esa es una tarea que tiene que hacer la autoridad. Yo presenté a mí deslinde en tiempo y forma”, dijo en entrevista previo a un mitin por Ixtapaluca, Estado de México.

López Hernández fue cuestionado sobre el llamado que hizo el INE para quitar toda la propaganda de los aspirantes presidenciales, incluidos los espectaculares.

Adán Augusto y sus espectaculares

Desde el momento en que comenzaron a circular los espectaculares a favor del exsecretario de Gobernación, éste aseguró que no mandó a colocar dicha publicidad.

“Yo no he colocado ni un solo espectacular. No puedo hacerlo”, dijo el pasado 5 de julio en un evento en Tlaxcala.

Además, el exsecretario de Gobernación dijo que su imagen y su nombre ya son marcas registradas y ha denunciado el uso de ambos.

“Mi fotografía y mi nombre son marcas registradas y yo he presentado como 300 denuncias porque quiero saber quién los paga y por qué los colocan”, afirmó.