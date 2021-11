Afirma AMLO que apoyará con su voto a quien gane encuesta para la candidatura presidencial de Morena en 2024

MÉXICO._ “Como ciudadano si me dicen: ¿a quién va a apoyar de su movimiento? [Responderé:] A quien gane la encuesta”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este miércoles que cuando se decida por medio de una encuesta quién será el candidato presidencial en 2024 por Morena, “sea hombre o mujer”, lo apoyará con un voto: el suyo.

“Si a mí me tocara participar, yo diría: ‘Yo voy a estar con el que gane la encuesta‘. Y de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, a ese voy a apoyar“, aseguró.

Desde Cancún, Quintana Roo, López Obrador aclaró que únicamente apoyará a la futura o al futuro candidato con su voto, ya que no puede utilizar, como era antes, “los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato, a ningún partido”.

Sin embargo, consideró que el tema de las elecciones es un asunto que tienen que ir resolviendo los partidos de acuerdo con sus estatutos. “Yo recuerdo, porque ahora estoy dedicado a otras actividades, pero recuerdo que en Morena, en los estatutos se contempla como posibilidad para elegir candidatos el que se apliquen encuestas”, señaló.

“En mi opinión, pienso que ese es un buen método porque es como una consulta. Se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. La gente sabe quién es quién. También por eso no funciona lo de la guerra sucia”, afirmó el Jefe del Ejecutivo federal.

Por ello, aprovechó para recomendar a quienes promueven guerras sucias que no lo hagan porque “no les rinde”.

“Ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia no les ayuda, los mancha”, agregó en su intervención frente a los medios de comunicación.

Del mismo modo, el político tabasqueño sostuvo que no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral.

“El que se vale de esas maniobras, el que hace guerra sucia, politiquería, pues no es gente buena para el servicio público. Además, la gente lo sabe”, añadió.

Por último, pidió no menospreciar al pueblo porque, reiteró, es sabio.

“Ya no es el tiempo de antes, donde los de arriba decidían. Hay que respetar al pueblo, por eso es importante lo de las encuestas, porque ahí sale”, concluyó el Presidente de México.