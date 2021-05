Afirma AMLO que denunciará a Rubén Moreira, ex Gobernador de Coahuila

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que denunciará a Rubén Moreira Valdez, ex Gobernador de Coahuila, por recibir viáticos millonarios, en el año 2014, de parte de Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y ex dueño de Altos Hornos de México SAB de CV.

“Por ejemplo, Ancira le pagaba los viáticos a quien fue Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, viáticos de más de 30 millones de pesos (...). En el caso de Rubén Moreira me enteré hasta hace cuatro o cinco días, pero usted tiene razón, debo denunciar y lo voy a hacer. Primero, voy a presentar una y luego voy a presentar la denuncia”, adelantó el Mandatario nacional.

“Es que no sabía, me entregaron los documentos hasta hace cuatro o cinco días, entonces para la próxima semana, lunes o martes, porque es interesante cómo un empresario le paga viáticos a un político. Esto fue en 2014, yo no sé si era Gobernador o candidato, Rubén Moreira”, comentó el político tabasqueño.

“Es que el señor Ancira, su empresa, que era una empresa, vamos a hacer la historia de Altos Hornos de México, era una empresa pública y Salinas la privatizó. Entonces, esta empresa ya privatizada empieza a operar”, recordó el Presidente, durante su conferencia de prensa matutina.

“Compra, además, la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos (Veracruz), pero la más grande es Altos Hornos. Llegaban a tener, no sé si todavía, cuentan con aviones, jets, que se sabía se los prestaban a los políticos, pero con mucha influencia”, narró López Obrador.

El titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que la siguiente semana dará a conocer las pruebas que tiene en su poder para aclarar los viáticos que pagó AHMSA a ex gobernadores de Coahuila como, según el mandatario nacional, fue el caso de Rubén Moreira Valdez.

“Entonces, ahora aparece eso de que le pagaban viáticos a políticos. Hay que aclarar de dónde, también a ver si es cierto, pero lo mejor es presentar las pruebas y ahí que ellos digan si es cierto o no. Pero, está el señor Rubén Moreira, entonces para la semana que viene damos a conocer”, agregó el Presidente.

¿Quién es Rubén Moreira Valdez?

El ex Gobernador de Coahuila, de 58 años de edad, es, en la actualidad, representante del PRI ante el INE y su esposa, Alma Carolina Viggiano Austria, es secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional priista.

En la actualidad, el hermano del también ex Gobernador coahuilense, Humberto Moreira Valdez, es Diputado federal, miembro del grupo legislativo del PRI en San Lázaro, cargo al que llegó por la vía de la representación proporcional,

Antes, Moreira Valdez fungió como secretario General del CEN del PRI, del 16 de julio al 19 de octubre del 2018, cuando la presidente fue Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina del ex Mandatario nacional, Carlos Salinas de Gortari.

Moreira Valdez fue Gobernador de Coahuila, del 1 de diciembre del 2011 al 30 de noviembre del 2017, cuyo predecesor fue Jorge Torres López y tuvo como sucesor a Miguel Ángel Riquelme Solís, actual mandatario estatal. También fue diputado federal por el Distrito 10 de Coahuila, del 1 de septiembre del 2009 al 2 de diciembre del 2010.

El 27 de junio del 2019, se supo que el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto y las administraciones de Alfredo del Mazo Maza, en el Estado de México, y de Rubén Moreira Valdez, en Coahuila, pagaron 180 millones de pesos a una empresa fantasma denominada PLC Servicios S. A. de C. V., presunta intermediaria del “Departamento de Sobornos” de Odebrecht. Además, el ex gobernador coahuilense asignó un contrató a PLC Servicios por 3.8 millones de pesos.

El hallazgo, basado en documentos del caso Odebrecht, que fueron extraídos de una plataforma secreta de la constructora brasileña, es parte de la investigación “División de Sobornos”, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que participa Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

A principios de noviembre del 2017, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, presentó un análisis que realizó en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila.

Ello de las declaraciones de más de 20 testigos que hablaron como parte de tres juicios federales llevados a cabo en Estados Unidos contra miembros de Los Zetas, y encontró que dicho grupo criminal tuvo bajo su nómina a funcionarios y a políticos, entre ellos a los hermanos Moreira Valdez cuando fueron gobernadores.

El documento analiza los juicios contra ex integrantes de Los Zetas en las cortes de Austin, San Antonio y Del Río, Texas. Los procesos se realizaron entre 2013 y 2016. A los detenidos se les acusó de asesinato, conspiración para importar drogas y armas, así como de lavado de dinero.

En uno de los testimonios de un hombre llamado Adolfo Tavira, identificado como ex administrador de producción de Televisa, el entonces gobernador, Rubén Moreira, también colaboró con Los Zetas, luego de que estos le entregaron un pago en el rancho de otro narcotraficante, Edilberto “Beto” Casas, en una camioneta modelo Suburban, marca Chevrolet, llena de maletas repletas de dinero en efectivo.

A finales de octubre del 2016, los hermanos Moreira Valdés rechazaron, a través de cartas enviadas al diario El País, tener vínculos con el cártel de Los Zetas o con el presunto narcotraficante Juan Manuel Muñoz Luévano, alías “El Mono”, supuesto enlace de dicho grupo criminal en Europa, tal como lo informó dicho rotativo, basado en documentos de la Policía española.

Días antes, el diario europeo publicó un reportaje sobre un informe de la Policía española, basado en intervenciones telefónicas hechas por varios meses, y en el que se indicó “El Mono” estaba relacionado con políticos y funcionarios, entre ellos, los hermanos Moreira Valdés: Rubén y Humberto.

Además, según El País, estarían involucrados el entonces procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria; así como con Adrián Emilio de la Garza Santos, en ese momento alcalde de Monterrey, y que de 2011 al 2015 fue procurador General de Justicia de Nuevo León.

Otro personaje ligado a Muñoz Luévano sería Jesús Torres Charles, ex fiscal de Coahuila y ex consejero jurídico en los gobiernos de los Moreira Valdez, quien dejó su cargo tras las acusaciones de que Los Zetas pagaban millonarios sobornos a funcionarios para recibir protección, entre ellos a Rubén Moreira Valdez.

El 25 de octubre del 2016, el entonces mandatario estatal de Coahuila afirmó que su Gobierno, “como ningún otro, ha luchado contra el narcotráfico y yo a las pruebas me remito: disminución de la violencia, disminución de homicidios, disminución de hechos delictivos”, dijo.

Por ello, enfatizó, se sentía “agraviado” luego de que sus funcionarios y ex funcionarios fueron señalados como protectores del supuesto operador de los Zetas. Además, aseguró que su Gobierno no había “negociado jamás con ningún delincuente, ya que al contrario, se les ha combatido”.

También defendió a los entonces fiscal, Jesús Torres Charles, al procurador Homero Ramos Gloria, y al secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, en el cargo desde la Administración de su hermano Humberto. Asimismo, afirmó que estos funcionarios habían pasado las pruebas de control y confianza.

“Y los dos [Ramos Gloria y Luna Canales] han dado muestras sobradas de valor personal para combatir al crimen, no tengo una explicación de por qué haya pasado eso. Lo que sí (es que) nos sentimos bastante agraviados por esa situación”, expuso el entonces mandatario de Coahuila.