El Comisionado de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que el Monseñor Salvador Rangel Mendoza, Obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, no fue privado de su libertad.

“Por algunas evidencias que hay [no fue secuestro], únicamente, ya se las dimos a la Fiscalía [...] Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel, con una persona del mismo sexo, y esa persona se retiró, pero es lo que sabemos, porque fuimos a pedir información, pero ya había llegado Fiscalía [General del Estado de Morelos] y no nos permitieron [ingresar]”, expuso Ortiz Guarneros, a representantes de medios locales.

Según lo informó el medio digital Latinus, el 1 de mayo de 2024, citando fuentes del Hospital General de Cuernavaca “José G. Parres”, Rangel Mendoza fue drogado con cocaína y benzodiazepina por sus presuntos captores, según revelaron los estudios médicos que le fueron practicados en dicho nosocomio.

Las mismas fuentes del hospital, se trató de una combinación de estimulantes y relajantes que mantuvieron al religioso católico aturdido a lo largo de su presunto cautiverio, e incluso cuando fue dejado en libertad, para luego ingresar al hospital público, alrededor de las 22:00 horas del domingo 28 de abril de 2024.

Dos días después, el Gobierno Federal ofreció otorgar seguridad a Rangel Mendoza. Rosa Icela Rodríguez Velázquez -titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC)- mencionó que el ofrecimiento se manejaría personalmente con el obispo de forma inmediata y que todo dependería, también, de la aprobación de su familia.

“[Sobre la seguridad] lo que se vaya hablando con él y viendo cuáles son sus necesidades, con mucho gusto lo vamos a hacer. Todo tiene que ser aprobado por ellos, por la familia. Entonces lo vamos a atender de manera inmediata. No habrá impunidad en este caso”, comentó Rodríguez Velázquez.

La titular de la SSPC narró que desde el viernes 26 de abril de 2024 tuvieron conocimiento de la desaparición de Rangel Mendoza, por lo que iniciaron desde ese momento su búsqueda. Asimismo, prometió que el caso se investigaría a fondo.

“Efectivamente, desde el viernes que se conoció la ausencia del señor obispo. Por parte de las autoridades del Estado estuvieron en la búsqueda, después nos informaron a nosotros, también nos sumamos a la búsqueda”, indicó la funcionaria federal, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

“Y hay que decir que, por fortuna, ya está con bien, y se va a investigar a fondo, todos y cada uno de los sucesos. Entonces, por fortuna está bien, pero hay que investigar quiénes son los responsables y en dónde está el proceso. Pero estamos mandando nosotros a un grupo de los compañeros que pertenecen a la Coordinación Nacional Antisecuestros, y ya estamos en contacto con los elementos de seguridad pública para investigar a fondo cómo fueron los sucesos”, explicó Rodríguez Velázquez.

“Lo más importante de todo, que se encontró un hospital bien y ya está dado de alta. Porque, pues, son temas muy lamentables. Además, le puede pasar a cualquier persona, pero en este caso estamos hablando de un dirigente religioso, ahí está también la suerte”, informó, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Porque imagínense que no aparece, independientemente de que si fue o no fue secuestro, que no apareciera. Les va a dar coraje, pero lo tengo que decir. Es decir, ¿cómo están los adversarios nuestros? A la caza del gazapo, del error, culpándonos de todo”, enfatizó.

“También es entendible, porque estamos en temporada electoral. Creo que falta un mes, ¿no? Y hay una guerra de fango, de lodo. Muchas mentiras, muchas calumnias. Porque piensan que así les va a ir bien. No, no, no. Es que no actúa de buena fe. No les va bien. Solo siendo buenos podemos ser felices. No ayuda la perversidad, al contrario, les perjudica. Les perjudica mucho”, agregó el mandatario nacional.