Afirma Conapesca que hay vigilancia para evitar importación ilegal de camarón

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca aseguró que ha estado realizando operativo contra posibles importaciones de camarón ilegal.

Explicó que con relación a las notas informativas publicadas en medios de comunicación, en las que indican que hay un ingreso ilegal de camarón ecuatoriano que afecta a las productoras y productores de camarón acuícola mexicanos, sí han estado actuando.

Y llamó a la comunidad en general, al sector pesquero y acuícola a que denuncie el contrabando de camarón para actuar.

La Conapesca expuso que se llevan a cabo mesas de trabajo interinstitucionales para abordar ese tema por instrucciones de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

En esas mesas participan representantes del Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Senasica, Agencia Nacional de Aduanas de México, Economía y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Detalló que hasta ahora se han aplicado 15 operativos de vigilancia.

“En coordinación con la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la Cofepris, la Guardia Nacional y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, se realizaron operativos de inspección en 15 puntos estratégicos del País, distribuidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Ciudad de México; León e Irapuato, Guanajuato; Cancún, Quintana Roo; Mazatlán, Sinaloa; Tijuana, Baja California; y Tapachula, Chiapas”.

Pero, aseguran que los operativos se realizan de manera permanente y aleatoria en todos aquellos lugares con sospechas de importación.

Además, puso a disposición la línea 6699156913 para reportar actividades ilegales o presentar quejas las 24 horas, todos los días del año.

Y finaliza asegurando que tienen contacto directo con las y los acuacultores de camarón, escuchando sus planteamientos y definiendo estrategias para garantizar condiciones justas en la comercialización de su producto.