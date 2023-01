Afirma Ebrard que en Cumbre no se tocará disputa energética en T-MEC

Los presidentes Joe Biden, de Estados Unidos; y Andrés Manuel López Obrador, de México; así como Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá; no abordarán, durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte, el posible panel de arbitraje internacional por las diferencias en materia energética con el Gobierno mexicano, en el marco del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC).

Así lo aseguró Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para la cadena Radio Fórmula.

El funcionario federal sostuvo que se alcanzó un acuerdo para no llevar las diferencias en dicho tema hasta la mesa en la que se reunirían los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá.

El canciller mexicano recordó que las diferencias respecto al sector energético ya se encontraban en proceso de discusión en el marco de las consultas solicitadas por los dos socios comerciales de México, por lo que no era necesario abordarlas en la reunión que se llevaría a cabo en Palacio Nacional.

“Yo diría que los temas que tienen que ver con energía están en un proceso de diálogo y de consulta entre los tres países y de negociación. Entonces, lo que acordamos o tratamos de llevarlo en ese sentido entre los cancilleres de los tres países, es que no convirtiéramos la Cumbre en la discusión de lo que estamos ya encaminados en los procesos de consulta en curso o el diálogo en curso”, dijo.

“Estados Unidos y Canadá tienen diferencias en algunos temas relevantes, México también los tiene con Estados Unidos y Canadá en otros temas, pero eso fue lo que convenimos, porque si no conviertes la Cumbre en un panel y eso no va a ocurrir.

“No va a ocurrir porque no lo quieren así los tres mandatarios, seguramente cada uno comentará sus preocupaciones que tenga en sus bilaterales, y yo supondría que el Primer Ministro Trudeau comentará lo relativo a esto, supongo yo en la bilatera, y le expondrá al Presidente sus preocupaciones.

“Pero no supondría yo que hoy (martes) en la Cumbre sea un tema relevante, porque ya tiene un curso de solución, de diálogo entre las partes, de tratar de buscar acercamientos, porque diferencias siempre va a ver, es muy difícil imaginar una situación en la que los intereses de los tres países sean idénticos”, insistió el funcionario federal, quien también subrayó que lo importantees que los tres países contaban con mecanismos para poder abordar y resolver las diferencias que se presenten en el marco del T-MEC.

“Lo importante es que tengas cómo resolverlo y que privilegies o fortalezcas en lo que estás de acuerdo y siempre hay una manera de resolver las diferencias, ya sean reglas de origen, ya sean diferencias en materia de energía, otras medidas”, expresó el titular de la SRE.

“Por ejemplo, el tema de las baterías que Estados Unidos está dándoles incentivos muy importantes, para la movilidad y Canadá también tenga sus reservas sobre algunas leyes [...] No sería el objetivo, porque ya hay un proceso en curso, si no lo hubiese, pues a lo mejor sería uno de los temas de la Cumbre, pero no lo es en este momento o no lo veo como tema central”.

El 6 de enero, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, adelantó que aprovecharía su visita a México para recordar al Gobierno encabezado por López Obrador, que estaba obligado a cumplir con sus responsabilidades en el marco del T-MEC, incluidas las relacionadas con la política energética.

“Tanto el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como yo, vamos a ser bastante claros con el Presidente López Obrador, de que esto debe entenderse como una forma de ayudar a México a desarrollarse para atraer inversiones de empresas en Canadá y Estados Unidos”, dijo Trudeau a la agencia británica Reuters.

“Entiendo que [López Obrador] quiera poner más énfasis en las empresas de energía estatales, pero esto tiene que hacerse de manera responsable, de una manera que entienda que él es parte del T-MEC y tiene que cumplir con esas reglas”, subrayó Trudeau, entrevistado desde su oficina en Ottawa.