Afirma López Obrador que libro ‘El Rey del Cash’ no le afecta, pues no aporta pruebas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que las declaraciones reveladas en el libro “El Rey del Cash” de la periodista Elena Chávez González lo afecten, ya que, según dijo, su escudo protector es su honestidad. Acusó que no hay pruebas y afirmó que es un acto de deshonestidad intelectual.

“Ayer, antier, se dio a conocer un libro en contra de nosotros”, señaló. “¿Le afecta?”, preguntó un periodista.

“No, no, para nada, son varios, y los que vienen. Es así, un proceso de transformación, como ya lo expliqué y esto afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador, los entiendo perfectamente y tienen toda la libertad para expresarse, se han escrito como 10 ya en contra, y van a escribirse otros 10 o 20, nada más que yo tengo un escudo protector, que es mi honestidad”, contestó.

“Es que no tiene caso estar respondiendo, si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas [...] Pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada, nada”, agregó.

“¿Va contra las corcholatas? Porque se menciona a [Marcelo] Ebrard [Casaubón]”, le recordó el reportero. “Sí, pero van a recibir más golpes”, finalizó López Obrador.

La ex esposa de César Yáñez durante 18 años -quien fuera uno de los hombres más cercanos al político tabasqueño y actual titular de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos- narra en su libro, entre otras cosas, que desde el Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Red de Transporte Público de la Ciudad de México, además de gobiernos municipales mexiquenses como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Texcoco, se habrían desviado recursos públicos que el actual mandatario nacional usó para su permanente campaña presidencial y para mantener a su familia.

López Obrador presuntamente se sirvió de la entonces Jefatura de Gobierno del Distrito Federal -que él mismo encabezó del 2000 a 2005-, así como del Partido de la Revolución Democrática -del cual fue militante-, para tejer una red de corrupción en diversas instituciones públicas capitalinas, para fondear su primera candidatura presidencial, así como las dos subsecuentes, hasta 2018, y para sostenerse económicamente.

En entrevista radiofónica con la periodista Carmen Aristegui, la autora del libro reveló que, supuestamente, años atrás existió un financiamiento ilícito hacia la campaña de López Obrador, en donde se hicieron “pagos de favores” a través de “un esquema de financiamiento ilícito totalmente no rastreable, porque ocuparon efectivo y lo hicieron de tal manera que nadie pudiera darse cuenta dónde iba ese dinero”.