Afirma Vicente Fox que él hizo ganar a Felipe Calderón en 2006

El ex presidente de México Vicente Fox Quesada afirmó, el 3 de noviembre de 2026, que hizo ganar la elección presidencial de 2006 a Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional (PAN), porque consideraba que el Poder Ejecutivo federal debía permanecer en manos de su propio partido. Lo dijo en una entrevista con el medio español The Objective, dentro de la serie “Conversaciones con Cebrián”.

“Gana Calderón, o lo puedo decir aquí, hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso, pero yo me dije a mí mismo que la sucesión en el país debía era de quedar en las mismas manos de mi partido político, llegué a decir públicamente que yo no entregaría el poder salvo a un presidente electo del PAN”, declaró Fox Quesada.

Fox sostuvo que abordó la sucesión presidencial con una mentalidad de empresario. “¿A quién le voy a dejar las riendas, el manejo, la gerencia del negocio? Y yo me dije a mí mismo, Vicente, tú le vas a dejar el poder a alguien del PAN. Así que empieza a trabajar, tienes que ganar para que quede el PAN y le puedas entregar las riendas del país”, añadió.

Fox Quesada gobernó México entre el 1 de diciembre de 2000 y el 30 de noviembre de 2006, como el primer presidente surgido del PAN. Lo sucedió Calderón Hinojosa, también del PAN, quien ocupó el cargo del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, tras una elección cuyo resultado fue impugnado por Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato de la coalición Por el Bien de Todos, y validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con una diferencia de 0.56 por ciento de la votación.