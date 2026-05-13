Agentes de la CIA estuvieron 3 veces en Fiscalía de Chihuahua, previo a operativo

Wendy Chávez Villanueva, encargada de la Unidad Especializada para la Investigación del desmantelamiento del laboratorio en el que presuntamente participaron dos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua, aseguró que los extranjeros habrían estado en dos ocasiones en el Edificio de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.
Además, dijo que en imágenes de la Fiscalía se captó la salida de un convoy con destino al municipio de Morelos.
“Estos indicios advierten que el día 16 de abril de 2026 se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical sin que se aprecie ninguna disposición de uso”, declaró.
En conferencia de prensa, dijo que hasta este momento, no se ha corroborado la portación o uso fuera de estas instalaciones en el operativo o en otros lugares donde fueron identificadas las personas de origen extranjero.
Dijo que, de acuerdo con los nuevos datos incorporados a la carpeta de investigación, se corroboró un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre dichas personas extranjeras, el entonces director de la agencia estatal de investigación y otros integrantes de la Fiscalía General del Estado, lo que robustece y permite focalizar la hipótesis inicial planteada en las investigaciones.
“Hasta este momento no existe registro de que el director de la AEI ni otros servidores públicos involucrados hubieran solicitado autorización o informado a sus superiores sobre la presencia de personas extranjeras en el convoy”, mencionó la funcionaria.
Aclaró que, convivieron con los agentes, no portaban uniformes ni insignias de la corporación, y hasta el día de hoy, ni el Instituto Nacional de Migración ni la representación diplomática de Estados Unidos han respondido a las solicitudes de información sobre la identidad o cargos de dichas personas.
Chávez Villanueva añadió que hay 50 declaraciones ministeriales, así como 10 informes periciales que son la recopilación y el análisis de más de seis mil horas de registros digitales de diversos puntos de vigilancia.
En ese sentido, detalló que la inspección es de aproximadamente quinientos documentos, así como labores de campo y diversas solicitudes de información a distintas autoridades e instituciones.
Precisó que la fiscalía atendió todos los requerimientos formulados por la Fiscalía General de la República, en el marco de la coordinación interinstitucional y del compromiso irrestricto con la legalidad.
Abundó en que, derivado del procesamiento y análisis de los elementos de registro digital recabados hasta el momento, la Unidad a su cargo sustenta y amplía la teoría del caso y las líneas de investigación dadas a conocer en el informe público anterior.