Agentes de la CIA muertos en Chihuahua eran militares de élite

Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que murieron el 19 de abril de 2026 en una volcadura en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, sirvieron antes en las Fuerzas Armadas estadounidenses y participaron en misiones en Afganistán, según sus obituarios y los reportes publicados el 19 y 20 de octubre de 2026.

Leiter Johnston, de 36 años, se graduó de la Universidad de Virginia en 2013 e ingresó al Ejército de Estados Unidos. Sirvió como jefe de pelotón en la 25 División de Infantería y dirigió soldados en apoyo de la Operación Freedom Sentinel en Afganistán en 2016, donde realizó operaciones antiterroristas y entrenó a las fuerzas de seguridad afganas, según su obituario publicado por la funeraria Murphy Funeral Homes. Después ingresó a las Fuerzas Especiales del Ejército, conocidas como Boinas Verdes, recibió preparación en operaciones aerotransportadas, caída libre militar y buceo de combate, y comandó el Destacamento Operacional SFOD-A 1333, con el que fue desplegado en Filipinas. El mismo documento señala que, tras dejar el Ejército, fue seleccionado para trabajar en Oriente Medio, África, Asia Oriental y el hemisferio occidental, y que hablaba mandarín y español, sin mencionar a la CIA ni a Chihuahua como el lugar de su muerte.

“La vida de Richard se vio truncada trágicamente en un accidente de tráfico mientras cumplía con su deber, apoyando las prioridades de nuestro país”, se lee en el obituario, que consigna que falleció mientras prestaba servicio militar en el extranjero.

Black, de 44 años, nació en San Francisco, California, y creció en Spokane, Washington, donde egresó en 2001 de la Gonzaga Preparatory School. Ingresó a la Universidad Gonzaga y participó en su programa de formación de oficiales de reserva antes de incorporarse al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, según un reportaje de la periodista Alexandra Duggan publicado en The Spokesman-Review. En un video difundido en 2013 en el sitio oficial del Cuerpo de Marines, Black habló de su experiencia en Afganistán como ayudante de campo del general al mando de la Primera División de Marines.

En la volcadura murieron también Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes. El vehículo en el que viajaban los cuatro cayó a un barranco cerca de la comunidad de Polanco y se incendió, cuando el convoy regresaba de un operativo contra instalaciones presuntamente destinadas a producir drogas sintéticas en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que ninguno de los dos estadounidenses contaba con autorización para estar en México. Entre los más de 140 datos de prueba presentados en la audiencia contra el ex fiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno figura un oficio de la Dirección General de lo Consultivo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el que la dependencia informó que no halló expresión documental alguna sobre ambos y que “se desconoce la calidad de las personas Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, ya que esta Secretaría no suscribió acuerdo alguno con la Secretaría de Relaciones Exteriores para resolver respecto de la acreditación y circunscripción territorial de los señores enunciados”.

Las autoridades de Chihuahua presentaron en un primer momento a los estadounidenses como instructores en el manejo de drones. La investigación de la FGR, expuesta en la audiencia, indica que ambos participaron armados en el despliegue y que estaban en la entidad al menos desde octubre de 2025. El Ministerio Público documentó que Leiter Johnston regresó del 21 al 31 de enero de 2026 y tenía una reservación del 14 al 20 de abril, que rentó dos vehículos Volkswagen Jetta grises mediante los contratos 81957 y 85272, y que Black se hospedaba en la habitación 2312 de un hotel Holiday Inn. Un informe del 15 de mayo de 2026, elaborado con los registros de GPS de esos automóviles, ubicó estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Un testigo declaró ante el Ministerio Público que vio a los dos extranjeros encapuchados y con ropa de senderismo, sin equipo táctico, y que no hablaban español. “De repente, a los extranjeros que andaban por el campamento, y solo nos saludaban, nos decían ‘Hi’, sin embargo, no los vi hablando con nadie más que entre ellos mismos y con el comandante Oseguera. Quiero agregar que, en ningún otro operativo, había visto que nos acompañaron personal extranjero”, indicó. Otro elemento relató que, tras el accidente, dos personas que se identificaron como empleados de la embajada estadounidense llegaron al lugar y pidieron activar una antena satelital para solicitar apoyo.

Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, ex fiscal especializado en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, enfrentan cargos por traición a la patria. La FGR les atribuye haber omitido los artículos 68 y 69 de la Ley de Seguridad Nacional, que exigen la acreditación de agentes extranjeros resuelta por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para internarse temporalmente en territorio nacional con fines de intercambio de información. El Código Penal Federal contempla penas de cinco a cuarenta años de prisión y multa de hasta cincuenta mil pesos para quien cometa ese delito.