Agentes de la CIA no contaban con acreditación para participar en operativos en México: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad informó que los dos agentes de la CIA que perdieron la vida en un accidente ocurrido el pasado 19 de abril en Chihuahua no contaban con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional.

“Respecto de las dos personas extranjeras que lamentablemente perdieron la vida, se informa que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de ellas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para llevar a cabo actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático”, declaró.

En un comunicado, la dependencia aclaró que la legislación mexicana es clara en cuanto a la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional, pues no es permitido.

“La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación”, indicó.

Reiteró que el Gobierno de México, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional.

“En ese sentido, se realizan las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la Embajada de Estados Unidos en México”.

Dijo que el gobierno de México reitera su disposición de mantener una relación estrecha, seria y respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, en beneficio de la seguridad de ambos países.

Por último, expresó el pesar por el fallecimiento de cuatro personas —dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses— y extendió las condolencias y solidaridad a sus familias, compañeros de trabajo y seres queridos.



Crearán unidad especial para investigar caso

El viernes, la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció que se creará una unidad especializada para investigar la presencia de dos agentes de la CIA en su Estado.

“Por la relevancia del caso y para garantizar la mayor transparencia estoy instruyendo la creación inmediata de una unidad especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril”, indicó en conferencia de prensa.

Dijo que la unidad estará a cargo de concentrar e integrar las carpetas de investigación en torno al operativo del desmantelamiento de laboratorios de drogas y de los hechos en los que perdieron la vida dos agentes de la CIA y dos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos.

“La decisión de crear esta unidad es en función de la importancia que ha adquirido el caso en aras de la transparencia y con la finalidad de recabar toda la información y darles claridad a los acontecimientos”, declaró Campos.



Muerte de integrantes de la embajada y CIA en Chihuahua

Dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente cuando regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

El Fiscal General estatal, César Jáuregui, informó sobre los decesos de Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, y del elemento Manuel Genaro Méndez Montes.

Los integrantes de la Embajada “se encontraban haciendo labores de entrenamiento, en el marco del intercambio que se tiene generalmente y en forma normal, con las autoridades norteamericanas”, indicó el Fiscal de Chihuahua.

De acuerdo con el Fiscal de Chihuahua, el accidente ocurrió en la madrugada cuando las víctimas encabezaban un convoy de cinco vehículos oficiales.

“Parece ser que derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco, estallando la camioneta”, indicó Jauregui, en conferencia de prensa.