Agentes del FBI están en Quintana Roo por Entendimiento Bicentenario, explica Embajador de EU a AMLO

El titular de la Embajada de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró este domingo que las labores de los agentes del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés), en Quintana Roo, están previstos en el Entendimiento Bicentenario, el programa de cooperación binacional en materia de seguridad que sustituyó a la Iniciativa Mérida a inicios de octubre del 2021.

“Respecto a las operaciones de seguridad tanto en México como en Estados Unidos, se respetará la soberanía de ambos países. Como es el caso con las investigaciones criminales del Gobierno de Quintana Roo, cualquier involucramiento de agencias de procuración de justicia federales estadounidenses en México se llevará a cabo de manera transparente y en estricto concierto con las autoridades mexicanas”, declaró el diplomático.

“Bajo el Entendimiento Bicentenario de seguridad, Estados Unidos y México abrieron la puerta a una nueva era de cooperación en seguridad que se basa en resolver la violencia como responsabilidad compartida. Espero con interés promover ese diálogo durante la reunión de mañana”, enfatizó Salazar.

El embajador estadounidense agregó que el tema lo planteará durante una reunión que sostendrá, este lunes, con las autoridades mexicanas. Después, se prevé que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dé un mensaje con motivo del lanzamiento del plan de acción Entendimiento Bicentenario.



VAN 20 AGENTES MEXICANOS A EU PARA INTENTAR FRENAR TRÁFICO DE ARMAS: EBRARD

El sábado, durante la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, el canciller informó que una veintena de agentes mexicanos operará en territorio estadounidense, para intentar frenar el tráfico de armas hacia México.

“Estados Unidos aceptó que México envíe hasta 20 o 23 agentes que se van a concentrar en el tema de armas. Es decir, aplicar el principio de reciprocidad. Ya está la Cancillería trabajando para ello, en combinación con el Gabinete de Seguridad, y les estaremos informando los pasos que vamos a dar en ese sentido”, informó Ebrard Casaubón.

Desde Tegucigalpa, Honduras -vía zoom-, el canciller afirmó que la presencia en México de agentes estadounidenses y de mexicanos en EE.UU. está regulada en la Ley de Seguridad Nacional que el Senado aprobó en el año 2020.

“Nosotros tendremos también agentes en los Estados Unidos, para el tema que nos ocupa, que son armas, principalmente, aunque no solamente, pero sí principalmente”, enfatizó el titular de la SRE, quien agregó que la prioridad es reducir la violencia, y “por lo tanto tiene que reducirse el tráfico de armas hacia México.

“Y Estados Unidos está asumiendo que esa prioridad mexicana tiene el mismo rango que las prioridades que ellos tienen, respecto al fentanilo, que también nos preocupa mucho por supuesto. Y entonces, el entendimiento está empezando a funcionar”, enfatizó Ebrard Casaubón.

No obstante, reconoció que hubo “un desencuentro muy grande con la arbitraria detención del ex Secretario de la Defensa Nacional [Salvador Cienfuegos Zepeda. titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el Gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto]”, el canciller aseguró que ahora se transita por la ruta del respeto mutuo.

“Hay ya resultados en varios frentes: México está participando, como ustedes saben, en un diálogo económico de alto nivel, en donde tenemos el plan de acelerar las inversiones entre México y Estados Unidos y Canadá; con el propósito de proteger las líneas de suministro y de producción, por lo que acabamos de vivir con la pandemia”, insistió Ebrard Casaubón.