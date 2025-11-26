Agentes federales de la SSPC desaparecen en Zapopan

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que dos de sus agentes eran buscados en Jalisco luego de que el vehículo oficial en el que se desplazaban fue localizado abandonado, con impactos de bala y rastros de sangre, en la colonia Colinas de Virreyes, en el municipio de Zapopan. El automóvil, un Nissan Versa de reciente modelo con placas de la Ciudad de México, fue encontrado encendido y estacionado en el parque Hundido Virreyes, en el cruce de Paseo Virreyes y Colina de los Virreyes.

El subdirector operativo de la Comisaría de Zapopan, Gildardo Anaya García, explicó que el reporte se recibió cuando una persona que hacía ejercicio en la zona observó el vehículo encendido. Al acudir al lugar, los elementos municipales confirmaron que la unidad presentaba impactos de bala, un casquillo percutido y manchas de sangre en el interior. “Están buscando a las personas que supuestamente venían a bordo de este vehículo”, añadió Anaya García respecto a la situación de los dos agentes federales.

Al sitio llegaron posteriormente agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la SSPC, quienes informaron que el vehículo era utilizado por sus compañeros, así como efectivos de la Guardia Nacional (GN). El caso quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la Comisaría de Zapopan actuó como primer respondiente y puso a disposición del Ministerio Público la unidad asegurada. Dentro del automóvil se localizó una pistola y en la cajuela se encontraron tres chalecos.

La SSPC precisó, en un comunicado, que los dos agentes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para desarticular células criminales en Jalisco. Según la dependencia, “los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando los agentes se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial y se perdió comunicación con ellos”. La institución detalló que el vehículo fue localizado al seguir la ruta que los funcionarios habrían recorrido hasta el punto donde se ubicó la unidad abandonada.

La dependencia encabezada por Omar García Harfuch señaló que mantenía comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y que trabajaba de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la GN “a fin de ejecutar todas las acciones necesarias para localizar a nuestros compañeros, privilegiando en todo momento su integridad y seguridad”. La SSPC indicó también que se encontraba en contacto con las familias de los agentes desaparecidos y que se buscaba a los responsables de los hechos.