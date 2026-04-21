Agresor de Teotihuacán llegó y actuó solo, señala Secretario de Seguridad del EdoMex

El Secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, presentó la cronología del ataque armado registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

El saldo del incidente quedó en dos personas fallecidas —el agresor y un turista de nacionalidad canadiense— y 13 personas lesionadas.

Según el reporte presentado por Castañeda Camarillo, el operativo de respuesta inició a las 11:20 horas, cuando se recibieron alertas sobre un hombre armado que amagaba a civiles en la Pirámide de la Luna.

Tres minutos después, a las 11:23 horas, se canalizó el despacho de auxilio a la Guardia Nacional, la Policía Municipal y las fuerzas estatales.

A las 11:30 horas, llegaron los primeros elementos de la Guardia Nacional, quienes repelieron la agresión e hirieron al atacante en una pierna.

A las 11:45 horas, el atacante se quitó la vida de manera voluntaria. A las 12:20 horas, se logró el resguardo total del sitio arqueológico.

El Secretario de Seguridad precisó que el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, actuó en solitario.

“Se trató de un solo atacante, actuó solo, no se detectaron indicios de la participación de alguien más, arribó en un vehículo de plataforma, Uber, que está bajo resguardo”, declaró Castañeda Camarillo.

Las autoridades confirmaron además que Jasso Ramírez se había hospedado en un hotel en la zona un día antes del ataque.

De manera inmediata, señaló, se estableció un cerco perimetral interno y externo de la zona arqueológica y se desplegaron 300 elementos de la policía estatal y de la GN para facilitar el desalojo masivo de visitantes y la atención médica de los heridos.

Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional presente en el operativo, detalló el momento en que los uniformados identificaron y neutralizaron al agresor.

Según el mando federal, dos elementos ascendieron por la pirámide en condiciones de desventaja táctica, dado que Jasso Ramírez ocupaba una posición elevada.

“Un elemento decide por la parte lateral comenzar a subir y así es como puede llegar casi a la altura donde se encontraba el agresor”, explicó Briseño Lobera.

Al percatarse de que era identificado, el atacante escaló hacia una posición más alta y huyó a un costado de la pirámide, donde se quitó la vida tras haber sido herido en la pierna por disparos de los elementos de seguridad.

De las 13 personas lesionadas, siete presentaron heridas por proyectil de arma de fuego y seis sufrieron lesiones derivadas de caídas durante la estampida que se generó entre los visitantes.

Las víctimas afectadas por proyectiles son de nacionalidades canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y neerlandesa; seis de los siete heridos por bala ya fueron dados de alta de los centros hospitalarios donde recibieron atención.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció el cierre temporal de la zona arqueológica de Teotihuacán como medida de resguardo tras el incidente.

La zona, considerada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, recibe anualmente millones de visitantes nacionales y extranjeros, especialmente durante periodos vacacionales y festividades como el equinoccio de primavera.