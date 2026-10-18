$!Agricultura descarta fiebre aftosa en ganado de Sonora; reanudarán exportación a EU

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural descartó la presencia de fiebre aftosa en el ganado de Sonora y anunció la reanudación de la exportación hacia Estados Unidos, tras concluir los análisis del caso reportado en la estación cuarentenaria de Agua Prieta. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que las muestras del becerro inspeccionado dieron positivo al virus de estomatitis papular bovina, una enfermedad de distribución mundial que no representa un riesgo mayor para la salud animal. Al detectarse aftas en la boca del bovino, el personal técnico intervino de inmediato y “tomó muestras de la herida para su análisis en el laboratorio de alta seguridad de Palo Alto, Ciudad de México”, conforme a los protocolos sanitarios internacionales establecidos para atender signos clínicos similares a otras enfermedades vesiculares exóticas.

La dependencia federal recordó que México se mantiene libre de fiebre aftosa desde 1954 gracias a la vigilancia epidemiológica permanente que realiza la Dirección de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales. Al confirmarse el diagnóstico en menos de 24 horas, la autoridad sanitaria refrendó su capacidad de respuesta y señaló que estas acciones “brindan garantías sobre los sistemas de vigilancia que permiten salvaguardar la sanidad de la ganadería mexicana”. El Gobierno de México reiteró mediante un comunicado que estas medidas mantienen el compromiso con la protección de la sanidad animal, la inocuidad alimentaria, el bienestar de las familias ganaderas del país y el abasto de alimentos seguros para la población.