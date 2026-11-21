Mientras la mayoría de los trabajadores en el sector privado apenas hacen cuentas con los 15 días de ley que les corresponde, en los altos mandos del gobierno mexicano la historia de fin de año se cuenta en cientos de miles de pesos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los funcionarios de los tres poderes de la Unión tienen aseguradas prestaciones equivalentes a 40 días de percepción.

Sin embargo, las fórmulas para calcularlas esconden detalles que elevan bastante el cheque final.

El caso que más ruido ha generado en los últimos días está en la Cámara Alta.

Aguinaldo para los Senadores en 2026

Los integrantes del Senado de la República tienen programado un pago bruto de 387 mil 136.73 pesos por concepto de aguinaldo, una cifra que tras descontar impuestos queda en 257 mil 597.56 pesos netos.

Aunque el presidente del Senado, Higinio Martínez, pidió fijarse solo en el monto neto y argumentó que se trata de los 40 días reglamentarios menos lo que se lleva el SAT y el ISSSTE, los números oficiales cuentan otra historia.

Si nos vamos al Manual de Remuneraciones del Senado, la dieta bruta mensual de un legislador es de 190 mil 23 pesos, lo que da un pago diario de 6 mil 334.12 pesos.

Bajo esa regla, 40 días deberían sumar 253 mil 364 pesos brutos; sin embargo, reportes de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que para el aguinaldo calcularon cada día en 9 mil 678.41 pesos.

Ese cambio en el cálculo aumentó la cifra bruta en un 52.7% y dejó el pago final, ya libre de impuestos, un 45.3% por arriba de los 177 mil 206 pesos netos que marcaba la regla original.

¿Cuánto cobrará la Presidenta y los ministros de la Corte?

En Palacio Nacional las cifras tampoco se quedan atrás, aunque ahí el pago viene partido en dos conceptos distintos dentro del Anexo 23.1.2 del PEF 2026.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tiene presupuestado un paquete bruto de 387 mil 332 pesos para este cierre de año, compuesto por 105 mil 258 pesos de aguinaldo sobre su sueldo base y otros 282 mil 74 pesos bajo la etiqueta de “gratificación de fin de año”, calculada sobre su compensación garantizada.

Por su parte, en el Poder Judicial sí se sintió la tijera de la reforma judicial aplicada en el presupuesto de este año.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibirán un aguinaldo bruto de 376 mil 961 pesos por sus 40 días de ley.

Aunque sigue siendo una suma considerable, representa un recorte importante frente a los 584 mil 596 pesos brutos que llegaban a cobrar antes de que entrara en vigor el nuevo tabulador salarial.

El truco fiscal de los diputados federales y de la CDMX

Cuando comparas las cifras entre cámaras, hay un matiz fiscal que cambia por completo quién gana más en la práctica.

Mientras que a los senadores, ministros y a la titular del Ejecutivo les retienen entre el 30% y el 35% de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de su propio bolsillo, en San Lázaro y en el Congreso capitalino el presupuesto absorbe ese golpe para que los legisladores no pierdan ni un peso.

En la Cámara de Diputados, aunque el aguinaldo oficial es de 147 mil 438 pesos, el presupuesto incluye una partida extra de 67 mil 785 pesos por cada legislador para cubrir el impuesto correspondiente ante el SAT. De esta forma, los diputados no sufren ningún descuento de su propio bolsillo.

En la práctica, esto significa que el costo real para el erario asciende a 215 mil 223 pesos por cada diputado, permitiendo que cada uno cobre sus más de 147 mil pesos completamente libres de impuestos.

Algo muy parecido ocurre en el Congreso de la Ciudad de México, donde la Junta de Coordinación Política aprobó un aguinaldo de 96 mil 816 pesos para los diputados locales, equivalente a 40 días de su dieta mensual de 72 mil 612 pesos.

Al igual que sus pares federales, los legisladores capitalinos reciben esa cantidad libre de impuestos (96 mil 816 pesos) en dos exhibiciones: la primera mitad antes del 15 de diciembre y el resto a más tardar el 15 de enero.

Mientras en el Congreso partidos de oposición como el PAN y el PRI impulsan iniciativas para eliminar el ISR al aguinaldo de los trabajadores, una propuesta que cobra fuerza rumbo al proceso electoral de 2027, los propios legisladores mantienen el privilegio de que el erario absorba sus impuestos de fin de año.

Comparativa de aguinaldos presupuestados en 2026

Para tener el panorama claro de cómo se reparten estas prestaciones de fin de año entre los distintos cargos públicos, así quedan los montos oficiales registrados en los tabuladores:

● Presidenta de la República: $387,332.00 pesos brutos. Lo que equivale a $257,720 pesos netos. Se divide en $105,258 pesos de aguinaldo (sueldo base) más $282,074 pesos de gratificación de fin de año (compensación garantizada).

● Senadores de la República: $387,136.73 pesos brutos. Equivale a $257,597.56 pesos netos tras la retención de $129,539.17 pesos de impuestos.

● Ministros de la Suprema Corte de Justicia: $376,961.00 pesos brutos. Aproximadamente $250,800 pesos netos. Corresponde a 40 días tras la reducción salarial de la reforma judicial (antes recibían $584,596 pesos).

● Diputados Federales: $147,438.00 pesos netos. El presupuesto suma $67,785 pesos extra por legislador para cubrir el ISR (costo total de $215,223 pesos).

● Diputados Locales (CDMX): $96,816 pesos netos. Se entrega libre de ISR en dos partes (50% antes del 15 de diciembre y 50% antes del 15 de enero).¿Cuándo se empieza a pagar el aguinaldo en el gobierno?

Más allá de los altos mandos, el calendario oficial para el resto de la burocracia ya está corriendo.

El pasado 23 de octubre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Ejecutivo que dio luz verde para iniciar los depósitos a partir del 10 de noviembre, adelantándose para empatar con la temporada de compras de fin de año.

Esta disposición aplica para todos los trabajadores de base, enlace y mando de la Administración Pública Federal (APF), además del personal de las Fuerzas Armadas, el Servicio Exterior Mexicano y los pensionados del ISSSTE.

Para todos ellos, la base legal sigue siendo la misma: 40 días de salario que, dependiendo del nivel jerárquico, se dividen entre el sueldo base y las compensaciones garantizadas.

Al final, aunque por ley todos los funcionarios federales tienen derecho a los mismos 40 días de aguinaldo, el monto real que reciben cambia por completo según las reglas internas y fórmulas de cálculo de cada institución.