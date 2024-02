Al lugar llegaron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para auxiliar a la víctima, de 58 años de edad, quien ya no tenía signos vitales.

Armando Pérez Luna, precandidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Maravatío de Ocampo, Michoacán, fue asesinado a balazos antes de las 22:30 horas de este lunes, por un hombre a bordo de una motocicleta, cuando se encontraba dentro de su automóvil particular estacionado en la colonia Infonavit, cuando se disponía a ir a un puesto de comida, propiedad de su familia.

Pérez Luna registró su candidatura a finales de enero de 2023, ante el Comité Ejecutivo Estatal del PAN, debido a que, según reportes de medios locales, Acción Nacional informó que no iría en coalición por la Presidencia Municipal de Maravatío de Ocampo.

El precandidato del PAN a la alcaldía fue regidor en la Administración de José Luis Abada Bautista -del 2015 al 2018- y era padre de la actual regidora Andrea Pérez Solís.

Asimismo, fungió como diputado suplente de José Antonio Saavedra Coronel, en la LX legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Según reportes de medios locales, el también líder transportista no había manifestado tener amenazas. Maravatío de Ocampo en la actualidad es gobernado por Jaime Hinojosa Campa, militante del Partido de la Revolución Democrática.

La Fiscalía General del Estado michoacana informó, la mañana del martes 27 de febrero de 2024, que inició una carpeta de investigación por el homicidio de Pérez Luna, quien fue atacado con una pistola calibre 9 milímetros.

”Con relación al homicidio del transportista Armando P., registrado anoche en Maravatío, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) lleva a cabo actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos”, indicó la institución de procuración de justicia.

”Al lugar se desplazó un equipo multidisciplinario; ahí se localizó un automóvil y en su interior estaba el cuerpo de quien fue identificado como Armando P., quien presentaba heridas producidas por disparo de arma de fuego”, añadió la FGE.

Por su parte, Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN lamentó, el 27 de febrero de 2024, que en menos de un día hayan asesinado a dos precandidatos a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, “lo que habla del gravísimo nivel de violencia e inseguridad que se vive en el país frente a los comicios más importante de la historia de México”, según dijo.

“En Acción Nacional exigimos frenar la ola de violencia que se vive en el país a causa de los abrazos a los criminales, de la indolencia, la ineficacia de la acción de seguridad y la nula estrategia del Gobierno Federal”, indicó el dirigente nacional panista.

“Estamos a 72 horas de arrancar con la campaña presidencial y no es posible que estén asesinando a los candidatos de diferentes partidos, nadie los está protegiendo, no hay mapas de riesgos, no hay protocolos ni mecanismos de seguridad y sigue la indiferencia de quien hoy gobierna”, insistió Cortés Mendoza.

“Hacemos un nuevo llamado al [Instituto Nacional Electoral] INE para que atienda nuestras peticiones a fin de garantizar una jornada electoral en paz, la protección de las y los abanderados, de los funcionarios y representantes de casilla en México. Ya no queremos seguir velando y enterrando a nuestros candidatos ni queremos que las familias sufran por la incompetencia de las autoridades”, puntualizó.

“De nueva cuenta solicitamos al INE generar mapas de riesgo, convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales y crear filtros de investigación. La amenaza en México está latente, las elecciones están a la vuelta de la esquina, tenemos un presidente que a través de diversas publicaciones ha sido ligado al crimen organizado, y por lo mismo México se está hundiendo en inseguridad y violencia”, advirtió Cortés Mendoza.

Alrededor de cinco horas antes, Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato por el partido político Morena, a la alcaldía de Maravatío de Ocampo, Michoacán, fue asesinado a balazos por un grupo de hombres armados, a las 17:20 horas del 26 de febrero de 2024, mientras se encontraba al interior de su automóvil particular, marca Honda, modelo CVR, estacionado afuera del Hospital San Ángel, ubicado en el número 10 de la calle Cereza, en el fraccionamiento Rancho La Huerta.

Asesinato de políticos

Al menos nueve políticos que aspiraban a algún cargo popular en las elecciones del 2 de junio de 2024, han sido asesinados en lo que va del presente año.

El 4 de enero de 2024, Giovanni Lezama Barrera, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos, fue asesinado a balazos en el interior de un gimnasio, ubicado en el municipio de Cuautla, Morelos, donde fungía como regidor del Ayuntamiento y estaba perfilado para contender por una diputación federal.

El 5 de enero de 2024, David Rey González Moreno, aspirante a la Presidencia Municipal de Suchiate, Chiapas, por los partidos PAN, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, fue asesinado cuando viajaba en una motocicleta, en la zona limítrofe con Guatemala.

El 6 de enero de 2024, Sergio Hueso, aspirante a la candidatura a la alcaldía de Armería, en Colima, por Movimiento Ciudadano, fue asesinado a balazos por varios sujetos armados, cuando circulaba en su vehículo sobre la avenida Oaxaca, colonia El Pelillo.

El 11 de enero de 2024, Miriam Nohemí Ríos Ríos, mujer transexual y dirigente de Movimiento Ciudadano en el municipio de Jacona, Michoacán, fue asesinada a balazos en el municipio de Zamora, cuando atendía su puesto ambulante de gorras.

El 24 de enero de 2024, Marcelino Ruiz Esteban, ex alcalde Atlixtac, Guerrero de 2018 a 2021, y su esposa, Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del Partido de la Revolución Democrática, fueron asesinados a balazos y encontrados en el interior de una camioneta -marca Toyota, modelo Tacoma, color blanca-, cerca de la comunidad de Atempa, sobre la carretera Chilapa de Álvarez-Tlapa de Comonfort.

El 1 de febrero de 2024, Jaime Vera Alanís, precandidato de Morena y el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), a la presidencia municipal de Mascota, Jalisco, fue asesinado, en el municipio jalisciense de Zapopan.

El 15 de febrero de 2024, Manuel Hernández Hernández, titular de la Dirección de Política y Gobierno del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, además de aspirante a una diputación local por Morena, fue asesinado, luego de recibir siete impactos de bala, en la comunidad de Santa Margarita.

