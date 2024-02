Claudia Sheinbaum denunció que su número de teléfono móvil fue filtrado en las diversas redes sociales, por lo que no había parado de recibir llamadas y mensajes “de odio”.

“El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio (como el que muestro) pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas. A cambiar el número de teléfono. Que tengan buen día”, escribió en X.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo adjuntó una captura de pantalla de una conversación en aplicación de mensajería móvil Whatsapp, en la cual una persona que se identifica como “José Martín” -con una cuenta de empresa y la cual no era un contacto de la candidata presidencial-, le indica que ella no la representaba y que si quería “echarle la culpa a alguien”, no dijo de qué- acudiera al Palacio Nacional, a “quejarse con su patrón”, en clara referencia a Andrés Manuel López Obrador.

La misma persona incluyó en el mensaje dirigido a la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República, las etiquetas o “hashtags”: #NarcoCandidata Claudia, #NarcoDictadorAmlo, #NarcoGobiernoMorena y #NarcoPresidenteAmlo, que durante las últimas semanas habían sido tendencia en la red social X, antes Twitter.

Ello sucedió en el contexto de que el 22 de febrero de 2024, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de México difundió públicamente el número telefónico móvil de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario estadounidense The New York Times, para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe.

El mandatario mexicano fue señalado de supuestamente recibir millones de dólares de parte de líderes cárteles del narcotráfico, después de que el político tabasqueño llegó al poder, según registros y tres personas familiarizadas con el asunto, citadas en un reportaje publicado, el mismo día, por el rotativo neoyorquino.

La investigación titulada ‘Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México’, firmada por los periodistas Alan Feuer y Kitroeff, afirmó que descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre “poderosos agentes de cárteles”, con asesores y funcionarios mexicanos “cercanos” a López Obrador, cuando ya “gobernaba el país”.

El presidente López Obrador señaló, el 23 de febrero de 2024, que si la periodista Natalie Kitroeff -jefa de la oficina del diario estadounidense NYT, para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe-, estaba preocupada por la divulgación de su número telefónico móvil, debería cambiarlo y ya.

Al responder a los cuestionamientos de una corresponsal en México, de la cadena estadounidense Univisión, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño no consideró que como un error este hecho y pidió a sus críticos no exagerar respecto a esta situación.