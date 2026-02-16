Ajustarán en México volumen de alerta sísmica en celulares

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se ajustará el volumen de la alerta sísmica en teléfonos celulares, para el simulacro regional que se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas, con participación exclusiva de la Ciudad de México y el Estado de México.

Precisó que, además de la modificación en el nivel de sonido, se prevé un cambio posterior en el mensaje de notificación que reciben los dispositivos móviles, el cual requerirá un periodo adicional de preparación técnica.

Durante la conferencia matutina de este lunes explicó que, tras diversos reportes ciudadanos sobre las características del alertamiento por telefonía celular, la Agencia de Transformación Digital recibió la instrucción de ajustar el volumen del sistema y analizar la modificación del texto que acompaña el aviso preventivo.

Señaló que el ajuste en el nivel sonoro se aplicaría para el simulacro del 18 de febrero, mientras que el cambio de mensaje podría concretarse en los meses siguientes, una vez concluidos los trabajos técnicos necesarios.

En la misma conferencia, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, confirmó que ya se trabajaba en la calibración del volumen del alertamiento por telefonía celular y que también se preparaba la modificación del mensaje que acompaña la notificación.

Velázquez Alzúa afirmó que la alerta sísmica mediante altavoces en la Ciudad de México y el sistema de avisos a través de telefonía celular operaban con normalidad, y destacó que el objetivo del ajuste era mejorar la experiencia de uso sin afectar la función preventiva del mecanismo de alerta.

Precisó que el simulacro regional del 18 de febrero se realizará únicamente en la Ciudad de México y el Estado de México, donde está previsto que suenen 13 mil 900 altavoces conectados a los sistemas de alerta, además de activarse el alertamiento en teléfonos celulares a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Explicó que el ejercicio forma parte de la estrategia permanente de preparación ante sismos para evaluar el funcionamiento de los sistemas de difusión sonora en vía pública y de notificación móvil en una de las zonas de mayor exposición sísmica del País.

En cuanto al calendario de ejercicios a nivel nacional, Velázquez Alzúa anunció que en 2026 se realizarán dos simulacros nacionales de sismo, programados para el miércoles 6 de mayo y el sábado 19 de septiembre, ambos a las 11:00 horas.

Detalló que el simulacro del 6 de mayo coincidirá con la conmemoración del 40 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, instaurado tras los sismos de 1985 para coordinar la atención de emergencias y la gestión integral de riesgos entre los tres órdenes de Gobierno.

Subrayó que el simulacro nacional del 19 de septiembre tendrá un carácter inédito, debido a que por primera ocasión este ejercicio se realizará en sábado, lo que permitirá analizar la respuesta de la población en un contexto distinto al de días laborales y horarios escolares.

Añadió que dicho ejercicio también se vinculará con la memoria de los sismos de 1985 y 2017, que motivaron el fortalecimiento de los protocolos de protección civil y el desarrollo de sistemas de alerta temprana en el País.

Los ajustes anunciados en el sistema de alertamiento sísmico por telefonía celular se integran a una política de mejora continua de los mecanismos de prevención, que en los últimos años incluyó la expansión de la red de altavoces, la integración de la alerta a dispositivos móviles y la actualización periódica de protocolos de respuesta.

Según la CNPC, la coordinación entre la administración federal, los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México y las instancias tecnológicas responsables del envío de notificaciones busca asegurar que los simulacros permitan medir con precisión los tiempos de respuesta institucional y social ante un posible sismo de gran magnitud.

Al cierre de los anuncios, las autoridades federales y locales llamaron a la población de la Ciudad de México y el Estado de México a participar en el simulacro del 18 de febrero de 2026, registrando sus inmuebles y siguiendo las indicaciones de protección civil durante la activación de la alerta en altavoces y teléfonos celulares.

Señalaron que la información generada por este ejercicio y por los dos simulacros nacionales de mayo y septiembre se utilizará para ajustar protocolos, fortalecer campañas de difusión y reforzar la cultura de prevención ante sismos en todo el territorio nacional.