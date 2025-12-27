Ajuste de IEPS a gasolinas no se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor: Hacienda

El ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), como parte del ajuste inflacionario anual previsto en la ley, que contempla un incremento al impuesto en gasolinas, no significará un impacto para los consumidores, aseguraron de manera conjunta la Secretaría de Hacienda y de Energía.

Las dependencias recordaron que, desde el 1 de marzo de este año se encuentra vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, un pacto voluntario con empresarios gasolineros orientado a mantener el precio de la gasolina regular, con octanaje menor a 91, por debajo de los 24 pesos por litro.

El acuerdo entre el gobierno y gasolineros del país es parte de una serie de medidas implementadas por la administración de Sheinbaum para mantener la estabilidad económica del país en medio de la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles.

De acuerdo con Hacienda y Sener, “la actualización del IEPS por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará la Estrategia en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor”.

Cómo quedó el precio de las gasolinas

En días pasados se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la actualización de las cuotas del IEPS a gasolinas, con lo cual el impuesto que se cobra a la gasolina Magna quedará en 6.70 pesos por litros; 5.65 pesos por litro de gasolina Premium y 7.36 pesos por cada litro de Diésel.

El ajuste al IEPS también aplicará a refrescos y cigarros.