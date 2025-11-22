$!Al menos 10 muertos y 20 heridos deja volcadura en Pátzcuaro, Michoacán

MORELIA._ Un autobús turístico sufrió una volcadura la mañana de este sábado en la carretera Morelia-Pátzcuaro, dejando al menos 10 personas fallecidas y 20 lesionadas. La Policía Municipal de Morelia informó que el accidente ocurrió a la altura de Tiripetío.

En una publicación en Facebook, la corporación destacó el trabajo coordinado con agrupaciones de emergencia para atender el accidente. “De manera preliminar, se informa que hay alrededor de 10 personas sin vida y cerca de 20 personas lesionadas, por lo que se realizan labores de extracción y atención médica en el lugar”, mencionó.

Tras el accidente, reportó que la circulación en la carretera Morelia-Pátzcuaro se mantuvo cerrada, convocando a automovilistas a evitar la zona y ceder el paso a vehículos de emergencia. Policía Morelia, indicó, mantiene presencia en la zona y continúa apoyando las labores de emergencia para garantizar la seguridad de la ciudadanía, reiterando su compromiso con la atención oportuna y la protección de las y los morelianos.