$!Al menos 19 heridos por explosión de pipa de gas, en Iztapalapa, CDMX

La explosión de una pipa de gas dejó al menos 19 personas con quemaduras y vehículos incendiados, debajo del puente La Concordia que comunica calzada Zaragoza y avenida Ermita Iztapalapa con la Autopista México-Puebla, en la alcaldía Iztapalapa, al poniente de la Ciudad de México.

La explosión ocurrió muy cerca del paradero ubicado en el Metro Santa Martha Acatitla, donde confluyen la Línea A del Metro, una terminal de Cablebús y la línea de trolebuses con dirección a Chalco.

Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital de la República, informó que la pipa de gas tenía una capacidad de 49 mil 500 litros y que los servicios de emergencia estaban en el lugar del incidente.

La funcionaria capitalina dijo que al menos 18 personas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fueron trasladadas a diversos hospitales en helicópteros Cóndor. Posteriormente, César Arnulfo Cravioto Romero, titular de la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que aumentó a 19 el número de heridos. Además, 18 vehículos y una motoneta tuvieron afectaciones.

Por su parte, Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que, de manera preliminar, el Hospital General de Zona 53 había recibido a 12 personas con quemaduras de segundo y tercer grado.