$!Al menos 19 heridos por explosión de pipa de gas, en Iztapalapa, CDMX

La explosión de una pipa de gas dejó al menos 19 personas con quemaduras y vehículos incendiados, debajo del puente La Concordia que comunica calzada Zaragoza y avenida Ermita Iztapalapa con la Autopista México-Puebla, en la alcaldía Iztapalapa, al poniente de la Ciudad de México.
La explosión ocurrió muy cerca del paradero ubicado en el Metro Santa Martha Acatitla, donde confluyen la Línea A del Metro, una terminal de Cablebús y la línea de trolebuses con dirección a Chalco.
Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital de la República, informó que la pipa de gas tenía una capacidad de 49 mil 500 litros y que los servicios de emergencia estaban en el lugar del incidente.
La funcionaria capitalina dijo que al menos 18 personas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fueron trasladadas a diversos hospitales en helicópteros Cóndor. Posteriormente, César Arnulfo Cravioto Romero, titular de la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que aumentó a 19 el número de heridos. Además, 18 vehículos y una motoneta tuvieron afectaciones.
Por su parte, Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que, de manera preliminar, el Hospital General de Zona 53 había recibido a 12 personas con quemaduras de segundo y tercer grado.
Previamente, Clara Marina Brugada Molina, titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República, afirmó que apoyarían a toda persona que lo requiriera por el incidente.
“Equipos de emergencia se dirigen hacia el Puente de la Concordia, para atender un incendio derivado de una explosión de una pipa de gas”, escribió Brugada Molina, en su cuenta de la red social X.
“Instruí a los secretarios [Pablo Vázquez Camacho] @PabloVazC de @SSC_CDMX y a Myriam Urzúa de @SGIRPC_CDMX que supervisen los trabajos en el lugar del hecho, para apoyar a toda persona que así lo requiera”, agregó la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
“#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México Puebla entre Eje 6 Sur y Puente de la Concordia, @Bomberos_CDMX. continúan labores para controlar incendio de pipa. #AlternativaVial Eje 10 Sur, Av. Texcoco y Av. Pantitlán, evita la zona”, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República, también en X.
Asimismo, debido al incidente, la estación Santa Marta de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, fue cerrada por tiempo indefinido. El servicio de trenes del @MetroCDMX opera con normalidad de Pantitlán a La Paz”, reportó Adrián Rubalcava Suárez.