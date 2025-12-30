Al menos 30 hombres armados atacaron a empresario en Zapopan

El Gobierno de Jalisco informó que al menos 30 hombres armados con armas largas participaron en el asesinato, ocurrido el lunes, del empresario Alberto Prieto Valencia, su hija de 16 años de edad y un escolta.

La agresión directa se perpetró mediante el empleo de siete vehículos para interceptar a las víctimas en la colonia Residencial Victoria, en los límites de Zapopan y Guadalajara.

Prieto Valencia circulaba en un vehículo Lamborghini Urus sin blindaje, resguardado por siete escoltas, algunos de los cuales eran militares en retiro.

Según la información oficial, los guardaespaldas intentaron repeler el ataque, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó a otros cuatro escoltas heridos.

En el sitio y calles aledañas se localizaron cuatro automóviles abandonados por los agresores, de los cuales tres portaban placas del estado de Michoacán y uno carecía de láminas de identificación.

Un registro en video permitió observar que el vehículo deportivo era seguido por dos camionetas pick up donde viajaba la seguridad privada.

Una camioneta negra interceptó el paso del empresario mientras grupos de pistoleros, posicionados estratégicamente a ambos lados de la vía, abrieron fuego de manera simultánea.

La emboscada ocurrió cerca del domicilio de las víctimas, en la zona fronteriza entre las colonias Residencial Victoria y Santa Eduviges.

Prieto Valencia era propietario de la empresa Transportes Odal y contaba con una bodega en el Mercado de Abastos.

Además de ser socio en cinco empresas distintas, el bodeguero se desempeñó como proveedor del Gobierno de Guadalajara en administraciones pasadas.

Las autoridades estatales presumen la participación de grupos del crimen organizado debido a la logística y el armamento empleado en el suceso.

Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno de Jalisco, confirmó que hasta el momento no se han registrado detenciones respecto a estos hechos.

El funcionario estatal señaló que las líneas de investigación incluyen la posible relación de las denominadas “rifas colombianas” que operan en el Mercado de Abastos con el móvil del ataque.

El Gabinete de Seguridad de Jalisco acordó el 30 de diciembre fortalecer los operativos conjuntos entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía del Estado y las corporaciones municipales.

Asimismo, las autoridades establecieron que se realizarán reuniones de seguridad diarias para dar seguimiento a las indagatorias y reforzar la vigilancia en la zona metropolitana.