Al menos dos muertos y cuatro rescatados con vida deja accidente de avión de la Semar en EU

La Secretaría de Marina informó que una de sus aeronaves sufrió un accidente de vuelo mientras realizaba una misión de apoyo médico en Galveston, Texas, en Estados Unidos.

El accidente ha dejado hasta el momento dos personas sin vida y cuatro rescatadas con vida, mientras que otras dos permanecían en la aeronave y se hacían trabajos de rescate.

La aeronave tipo King Air ANX 1209 realizaba una misión de apoyo en el marco de “Plan Marina” en coordinación con la Fundación Michou y Mau, misma que presentó un accidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos.

El evento ocurrió durante un traslado coordinado con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la atención de niños con quemaduras graves.

Según los primeros reportes de la institución, tras el percance se activaron de forma inmediata los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades de Estados Unidos.

La aeronave se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles.

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han rescatado hasta el momento a seis personas, cuatro con vida y dos lamentablemente se confirma su deceso, así mismo, continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada, detalló en el comunicado.

Derivado de lo anterior, se realizarán las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades pertinentes para determinar las causas de los hechos.

Así mismo, se realizan las coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar.

La Semar detalló que la aeronave participaba en el traslado de un paciente menor de edad hacia el Hospital Shriners para Niños, ubicado en la referida ciudad texana.

El incidente se registró en las cercanías del Aeropuerto Internacional Scholes de Galveston de Rosales. Elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) y unidades de emergencia locales acudieron a la zona para colaborar en las tareas de localización de la tripulación y los pasajeros.

La Fundación Michou y Mau confirmó que el vuelo formaba parte de los convenios de colaboración con el Gobierno de México para brindar atención médica especializada a menores que requieren tratamientos urgentes en el extranjero. Hasta el momento, las autoridades navales no han precisado el número exacto de personas a bordo ni el estado de salud de los ocupantes.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, instruyó el despliegue de los recursos necesarios para atender la emergencia y mantener comunicación constante con las familias de los involucrados.

El funcionario federal señaló que se realizará una investigación exhaustiva para determinar las causas técnicas que originaron el fallo de la aeronave durante la maniobra de aproximación.

Medios estadounidenses reportan de manera preliminar que la aeronave, la cual tenía 8 personas a bordo, entre ellas 2 pilotos, 6 pasajeros y un paciente pediátrico, se impactó en una zona de agua.

Se presume también que se dirigían probablemente al Hospital de Niños Shriner.

La primera llamada al 911 ocurrió a las 15:07 horas del lunes y las bases de datos del aeropuerto rastrearon a la aeronave detectando que se trataba de un Beechcraft King Aier 350i, con matrícula ANX1209, tripulado por la Armada de México.

La Secretaría de Marina-Armada de México reafirma su compromiso con la seguridad de sus operaciones aéreas, así como con la atención humanitaria y el apoyo a la población, y subraya que toda la información será comunicada de manera oportuna y transparente, conforme se cuente con datos confirmados.