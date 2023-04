La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa publicó la mañana de este lunes una ficha de búsqueda para ayudar a localizar a Ceci Patricia Flores Armenta, desaparecida el domingo.

Según la información difundida, ella vestía una playera manga corta de algodón color blanco, con fotografías estampadas, pantalón de mezclilla azul y tenis deportivos negros.

Y de la última vez que se supo de ella, está registrado que fue este domingo a las 4 de la tarde, cuando se encontraba realizando trabajos de búsqueda de personas en las inmediaciones del campo pesquero Lázaro Cárdenas, en Ahome.

‘NO NOS MATEN’, SUPLICA LÍDER DE MADRES BUSCADORAS A CARO QUINTERO Y LOS SALAZAR

Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, suplicó el año pasado al capo sinaloense Rafael Caro Quintero y a los jefes del grupo delictivo de Los Salazar, que le permitieran regresar a dicha entidad, para continuar la búsqueda de sus dos hijos -desaparecidos en 2015 y 2019, respectivamente-, así como de las miles de víctimas enterradas en fosas clandestinas.

A través de un video de más de dos minutos de duración, publicado en las diversas redes sociales, la mujer -exiliada de su entidad natal y adscrita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación- suplicó a los líderes de los cárteles del narcotráfico que operan en Sonora, que la dejaran seguir buscando a sus dos hijos.

“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa”, señaló Flores Armenta.

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora afirmó que con su labor no buscaban justicia, ni saber quién era el responsable de las desapariciones forzadas, sino encontrar a sus seres queridos, para que las madres, abuelas, hijas o esposas, conocieran el destino de las víctimas.

“Tuve la necesidad de hacer este colectivo al ver la poca importancia que le dieron las autoridades a la búsqueda de mi hijo, y la necesidad tan grande de traer a mi hijo a casa [...] He sido amenazada y he sido desplazada del estado de Sonora. Estoy protegida por un mecanismo que protege a periodistas y defensores de derechos humanos. Al desplazarme de Sonora me amarraron de pies y manos y me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mi hijo y a todos los desaparecidos”, narró la mujer.

“Por favor, te lo pedimos, te lo suplico, en el nombre de todas las madres, a ti, jefe del cártel que matas y desapareces, que no nos quites la posibilidad de encontrar a nuestro desaparecido, que nos ayudes a encontrarlos dejándonos buscarlos, que necesitamos traerlos de vuelta a casa, sin buscar culpables ni justicia, solamente buscamos paz, la paz que un día se fue junto con ellos”, agregó.

La mujer continuaba buscando a sus dos hijos: Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, desaparecidos el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora, respectivamente. En noviembre del 2021, las Madres Buscadoras encontraron más de 14 fosas clandestinas, dentro de las cuales la Fiscalía estatal confirmó el hallazgo de al menos 25 víctimas.