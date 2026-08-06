Alcalde acusa desinformación y ‘muchos intereses’ contra la protección de las audiencias

La consejera Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, señaló que existe una campaña de desinformación en torno a los lineamientos sobre derechos de las audiencias que actualmente se encuentran en consulta pública, y aseguró que detrás de las críticas hay “muchos intereses lastimados” con la elaboración de dicho marco regulatorio.

En la conferencia de prensa Derecho de réplica que realiza cada miércoles, Alcalde presentó la segunda parte del contenido del proyecto de lineamientos emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones al asegurar que pese a que se ha difundido información tanto en la mañanera como en otros espacios, “los medios siguen desinformando” y citó brevemente a TV Azteca, La Saga, Luis Cárdenas y otros periodistas y opinadores.

También llamó a la ciudadanía a revisar directamente el documento y participar en la consulta pública.

Explicó que cualquier persona puede ingresar al portal de la Comisión, consultar el proyecto, enviar comentarios y conocer las opiniones de otros participantes. Precisó que la consulta no tiene como objetivo decidir si existen o no los lineamientos, ya que estos derivan de un mandato legal, sino enriquecer su contenido.

“No está a consulta si hay o no lineamientos. Los lineamientos son mandatos de ley. Pero puedo aquí participar para decir, este artículo podría mejorar, aquí puedo incorporar nuevos derechos, proteger de esta manera. Todas y todos podemos participar”, afirmó.

Alcalde rechaza debate sobre información que no aparece en los lineamientos

La titular de la Consejería Jurídica sostuvo que buena parte de la polémica se ha construido sobre afirmaciones que no corresponden con el contenido del documento. Para respaldar su argumento, leyó diversos artículos del proyecto y señaló que el propio texto establece que los lineamientos “en ningún caso, podrán interpretarse para restringir o limitar el derecho a la información, la libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y para ejercer cualquier tipo de censura”.

Al revisar el apartado relativo a los derechos de las audiencias, explicó que estos incluyen recibir información “veraz, plural, oportuna”, distinguir claramente la publicidad de la información periodística, diferenciar entre información y opinión, garantizar el derecho de réplica, promover contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico del país, así como proteger los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género, la no discriminación y la accesibilidad para personas con discapacidad.

Uno de los aspectos que, dijo, ha generado mayor controversia es la obligación de identificar los contenidos publicitarios. Explicó que los lineamientos establecen que cuando exista publicidad integrada dentro de un programa deberá identificarse mediante el símbolo “P” en televisión o mediante un aviso verbal en radio.

Como ejemplo, señaló que si durante la transmisión de un partido de futbol el narrador promociona una marca de papas, “debería aparecer una letra P en el momento en el que está dando un anuncio publicitario”. Agregó que la misma identificación aplicaría cuando en un programa se promocione una licuadora, durante una entrevista utilizada para anunciar un producto o cuando en una telenovela aparezcan marcas comerciales.

También rechazó que los lineamientos obliguen a los conductores a anunciar constantemente cuándo emiten una opinión y cuándo presentan información.

Explicó que el proyecto únicamente prevé que los concesionarios de radio y televisión coloquen plecas, cortinillas o mensajes que permitan identificar que una persona conductora expresa opiniones, al inicio y al final de los programas.

“¿Qué dicen los lineamientos al respecto de esto? ¿Que no puedo decir opiniones? ¿Que tengo que decir, esta es una opinión, ahora voy a decir una noticia, y ahora me regreso a la opinión? No”, expresó.