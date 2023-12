Javier Mendoza Márquez, alcalde de Celaya, afirmó que no había indicios de que los jóvenes que fueron asesinados en dicho municipio, cinco de ellos estudiantes de la Licenciatura de Medicina, estuvieran involucrados en compra o venta de drogas, como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la investigación aún no concluía, el mandatario nacional atribuyó el asesinato de los seis jóvenes en Celaya, a una situación de consumo de drogas, debido a que aseguró que los estudiantes universitarios habrían comprado sustancias ilícitas, en “un territorio que pertenecía a otra banda”, tras regresar de una fiesta en Querétaro.

“No hay ningún indicio de que los jóvenes estuvieran involucrados con temas de drogas, eso es un hecho, es muy triste que haga ese tipo de comentarios [el político tabasqueño], tiene que asumir sus responsabilidades, es un tema de delincuencia organizada, lamentablemente no nos toca como municipio. No se vale evadir responsabilidades y que quieran meter cortinas de humo, revictimizando a los muchachos, no se vale, son jóvenes estudiantes, que algunos iban a terminar su carrera”, dijo el presidente municipal, durante una entrevista.

“Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato, hace dos días, de un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga. ¿Qué viene asociado con el consumo de la droga? Pues el comercio, la venta”, señaló López Obrador, el mismo 6 de diciembre de 2023, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces, evitar eso y eso pues sólo con amor, con atención a los jóvenes, con apapacho, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, que tengan posibilidad de estudio [...] Los familiares están expresándose, manifestándose, yo creo que hay que ir al fondo siempre, hay que ir a las causas y hay que ver qué sucedió ahí, porque esto no es nuevo”, señaló el presidente de la República.

López Obrador comentó que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, abordó el tema con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, debido a que las investigaciones respecto a dicho caso continuaban.

“Fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso pasaron, creo que hacia Villagrán, y en algún lugar de estos pasaron, esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando, pasaron a algún lugar supuestamente para la adquisición de droga, de ahí los asesinaron, entonces hay que ver eso a fondo”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Poco después, la Universidad Latina de México informó que cinco de los cuerpos eran de estudiantes de medicina de dicha institución. Fueron identificados como José Eduardo Freir Ortega, Pedro Francisco Materos Puente, Brayan Jesús Amoles Gasca, Jesús Virgilio Orozco Mateos y Fabián Orozco Mateos.

La Universidad Latina de México (ULM) de Guanajuato informó que los cuerpos sin vida de los jóvenes que fueron hallados el domingo 3 de diciembre de 2023, en un camino de terracería de la colonia Primera Fracción de la comunidad de Crespo, detrás de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato (UG), campus Celaya-Salvatierra, correspondían a sus estudiantes.

Los cinco jóvenes presentaban un tiro de gracia en la cabeza y fueron localizados en el interior de dos vehículos. La ULM identificó a las víctimas como José Eduardo Freir Ortega, Pedro Francisco Materos Puente, Brayan Jesús Amoles Gasca, Jesús Virgilio Orozco Mateos y Fabián Orozco Mateos.

Sin embargo, la a Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) confirmó el 5 de diciembre de 2023, que eran seis los jóvenes ejecutados, cinco de ellos estudiantes de la Licenciatura de Medicina en la ULM, mientras el sexto ya había sido identificado, pero no formaba parte de dicha institución educativa.

El 5 de diciembre de 2023, cientos de compañeros y amigos de los cinco jóvenes asesinados, marcharon para exigir justicia y que se detuviera a los responsables. En la marcha participaron estudiantes de al menos ocho universidades.