Alcalde de Juventino Rosas castiga con tablazos a albañiles por acoso

El Alcalde de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, Fidel Armando Ruiz Ramírez, de candidatura independiente, grabó y publicó en sus redes sociales un video en el que tres trabajadores de la construcción reciben golpes con una tabla como sanción, luego de que una mujer los señaló por acoso sexual en la zona Centro del municipio.

El caso se conoció este 29 de octubre.

En la grabación, difundida originalmente en su página de Facebook y eliminada después, el Alcalde acude a la obra donde laboraban los hombres para interrogarlos respecto a la queja ciudadana.

Ruiz Ramírez les exige identificarse y luego los obliga a ofrecer una disculpa pública y a golpearse entre ellos con una tabla tomada de la propia construcción.

Cada uno de los señalados debía recibir tres golpes.

”Échele, échele, bien tronado”, instruye el Alcalde durante la aplicación del castigo, y después expresa: “Para que se les quite, güeyes”.

Al llamar al tercer trabajador, el servidor público señala que la sanción aplicaba también “por andar ahí de metiche viendo”.

Uno de los involucrados, identificado solo como Jesús, dice frente a la cámara: “Ya no vuelve a pasar, una disculpa muchacha”.

Tras los cuestionamientos por el castigo extrajudicial, Ruiz Ramírez realizó una transmisión en vivo para defender su actuación.

“No es que yo haya querido, ellos propusieron eso como tal, ofrecieron una disculpa”, afirmó.

“A lo mejor no fue el modo ni la manera. Tampoco digo que estuvo mal, les soy bien sincero”, agregó.

Según el relato del Alcalde, el caso inició cuando la mujer afectada lo etiquetó en redes sociales para denunciar que, al caminar frente a la obra, los trabajadores le lanzaron besos y comentarios.

Ruiz Ramírez sostuvo que propuso a los hombres esperar una denuncia formal ante el Ministerio Público, pero que ellos prefirieron el castigo físico para evitar un proceso legal.

También aclaró que los albañiles no pertenecen a la nómina del Ayuntamiento y que fueron contratados de forma particular para obras públicas.