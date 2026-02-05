Alcalde de Zacualpan y su esposa sobreviven a emboscada armada en Veracruz

El Alcalde de Zacualpan, Veracruz, Andrés Maldonado Yáñez, y su esposa, Jazmín Martínez Santizo, sobrevivieron a una emboscada armada el 4 de febrero en la carretera entre Xalapa y su municipio, mientras regresaban de una agenda de trabajo en la capital del estado, informó el Ayuntamiento de Zacualpan.

Hilario Fragoso Calderón, chofer del Ayuntamiento, resultó herido con un impacto de arma de fuego en la pierna, aunque fue reportado como estable y fuera de peligro en el centro médico donde fue atendido.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando el vehículo en el que viajaban el Alcalde priista, su esposa y su conductor fue interceptado por un grupo armado que abrió fuego contra el automóvil en un tramo carretero entre Xalapa y Zacualpan, según el comunicado del Ayuntamiento.

Tras el ataque, Maldonado Yáñez y Martínez Santizo llegaron ilesos a su domicilio y presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, entidad que, hasta la fecha, no ha emitido un boletín detallado sobre el suceso ni precisado el kilómetro exacto donde se registró la emboscada.

El incidente se suma a un clima de tensión en Veracruz, donde, el pasado 2 de febrero, la vivienda del Alcalde de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, de extracción panista, fue atacada a balazos por un grupo armado que disparó desde la vía pública, sin que se reportaran heridos.

El ataque dejó daños en la puerta de acceso y en un vehículo estacionado frente a la casa, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, señaló en conferencia de prensa que la agresión fue “afuera” de la vivienda del Alcalde y que la FGE revisa las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, encabezada por Adolfo Ramírez Arana y Carolina Gudiño Corro, condenó el atentado contra Maldonado Yáñez y Martínez Santizo y advirtió que “Veracruz está rebasado totalmente por la delincuencia; hay inseguridad y no hay gobernabilidad ni una estrategia clara para que tengamos paz”, al criticar las declaraciones de Nahle sobre la efectividad de la estrategia de seguridad.

“Este suceso no es un hecho aislado”, añadió Ramírez, recordando que, apenas una semana antes, el domicilio de Sangabriel Fernández también fue blanco de un ataque armado en la zona de La Calera, sobre la avenida Nicolás Bravo, en Banderilla.

El Partido Acción Nacional en Veracruz emitió un comunicado para exigir garantías inmediatas para Sangabriel Fernández y su familia, así como una investigación “pronta y transparente” que permita la detención de los agresores.

“Veracruz se ha colocado entre las entidades con mayor incidencia de violencia política en el País”, sostuvo el partido, que pidió una estrategia integral que fortalezca a las policías locales y proteja a los servidores públicos.

“Gobernar, participar en política o salir a trabajar no debe representar un riesgo. Veracruz merece paz, orden y resultados reales en materia de seguridad”, concluyó.

Sangabriel Fernández asumió la Presidencia Municipal de Banderilla tras el fallecimiento del Alcalde Arnulfo Rodríguez González en julio de 2025, por lo que el atentado del 2 de febrero representa el primer ataque directo contra un edil en funciones desde que tomó posesión el 31 de diciembre de 2025.

Mientras que Maldonado Yáñez, en Zacualpan, encabeza un municipio de la región de la Sierra Alta o Huasteca Baja, de difícil acceso, con un trayecto de entre cinco y seis horas desde Xalapa, vía Hidalgo o Puebla.

Hasta el momento, la FGE no ha reportado avances en la detención de los responsables de los dos ataques, cuyo contexto se relaciona con la disputa de rutas delictivas y la presencia de grupos armados en la zona norte de la entidad.