Alcalde exhibe en ‘Derecho de Réplica’ datos imprecisos sobre economía en Sinaloa emitidos en el espacio de Azucena Uresti

Durante la primera transmisión del nuevo espacio gubernamental “Derecho de Réplica” , la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, contrastó con cifras oficiales las declaraciones emitidas en el programa de la periodista Azucena Uresti, donde se difundieron datos inexactos sobre una supuesta crisis económica en el estado de Sinaloa.

Como el primer caso expuesto en este nuevo ejercicio que busca combatir la desinformación, Alcalde Luján presentó un fragmento de la entrevista realizada por Uresti en Radio Fórmula a Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de la Coparmex en Sinaloa.

En la introducción de la entrevista, la periodista señaló que la ausencia de Rubén Rocha Moya — Gobernador con licencia ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa— no ha impedido que la violencia siga afectando a la ciudadanía, turistas y al sector comercial en la entidad.

En el espacio periodístico de Uresti, la directora de Coparmex aseguró que la economía sinaloense había sufrido una caída del 35 por ciento, que las inversiones estaban detenidas, que alrededor de 7 mil empresas formales habían cerrado y que 38 mil personas se habían quedado sin empleo.

Alcalde Luján evidenció que esta narrativa fue replicada como un hecho por al menos 16 medios de comunicación, entre ellos TV Azteca, SDP Noticias y Noroeste.



El contraste con los datos oficiales

Bajo la premisa de ejercer el derecho de réplica y proveer a la ciudadanía de información fidedigna, la Consejera Jurídica exhibió las inexactitudes transmitidas en el noticiero presentando cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social para desmentir el panorama planteado por la representante de Coparmex.

En primer lugar, frente a la afirmación de que la economía sinaloense sufrió una caída del 35 por ciento, Luisa María Alcalde mostró un escenario de crecimiento.

La funcionaria expuso que, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi al cuarto trimestre de 2025, Sinaloa registró un desarrollo económico del 4.2 por ciento.

La consejera subrayó que esta cifra no solo contradice el supuesto colapso, sino que posiciona al Estado como la cuarta entidad federativa con mayor crecimiento a nivel nacional.

Asimismo, ante la declaración de que las inversiones se encontraban detenidas o habían abandonado la entidad, Alcalde evidenció un comportamiento opuesto con cifras de la Secretaría de Economía al señalar que, durante el primer trimestre de 2026, Sinaloa logró captar 125.8 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa.

Según su exposición, este monto representa el nivel histórico más alto desde mediados de 2023 y significa un incremento del 624 por ciento en comparación con los 17.4 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior.

En materia laboral, Alcalde Luján calificó como “falsa” la supuesta pérdida de 38 mil empleos señalada por la líder empresarial en el espacio radiofónico.

Con registros del IMSS, la funcionaria puntualizó que, entre julio de 2024, cuando iniciaron los hechos de violencia e inseguridad en Sinaloa por la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, y abril de 2026, el estado reportó un incremento neto de 5 mil 236 puestos de trabajo, al pasar de 582 mil 684 a 587 mil 920 empleos formales registrados.

En cuanto a la afirmación de “la inseguridad está sin control”, Luisa María Alcalde exhibió datos del Secretariado Ejecutivo y del Gabinete de Seguridad.

Según los registros mostrados por la funcionaria federal, la entidad ha experimentado una reducción del 63 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en el periodo que comprende de enero de 2024 a marzo de 2026.