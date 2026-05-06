Alcaldesa de Uruapan, Michoacán, cuestiona protección a Rocha Moya y no a Carlos Manzo

Grecia Quiroz Olguín, Alcaldesa de Uruapan, Michoacán, cuestionó el que en México existan mecanismos de protección para el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de vínculos con el narcotráfico, mientras que su esposo Carlos Manzo, quien fuera Alcalde de esa ciudad, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 a pesar de haber solicitado protección ante las amenazas que enfrentaba.

Quiroz Olguín afirmó que en el país los mecanismos de protección existen, pero cuestionó las condiciones bajo las que se activan. “Los mecanismos de protección existen, pero la pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan”, planteó la funcionaria, quien sucedió a su esposo en la alcaldía de Uruapan tras su asesinato.

Mediante redes sociales, la Alcaldesa dirigió un mensaje en alusión a Rocha Moya, quien goza de protección desde que se separó del cargo de Gobernador de Sinaloa en medio de señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado. “Ojalá te hubieran protegido de la misma manera”, escribió Quiroz Olguín, haciendo referencia a la suerte que corrió Manzo.

La Alcaldesa remarcó que su esposo era líder del Movimiento del Sombrero y que, según su perspectiva, fue ignorado por las autoridades por pertenecer a ese movimiento ciudadano y no a una corriente político-partidista. “Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo”, escribió.

Quiroz Olguín señaló que Manzo había señalado vínculos entre políticos y el crimen organizado antes de ser asesinado, y que incluso había pedido protección sin obtener respuesta de las autoridades. La Alcaldesa expresó su convicción de que los responsables del crimen enfrentarán consecuencias. “Porque sé que Dios no se quedará nada, lo declaro”, afirmó.