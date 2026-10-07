Alcaldesa de Uruapan, Michoacán, exige a Sheinbaum que la Federación atraiga el caso Manzo

La Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, solicitó el 7 de octubre de 2026 a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la Federación asuma la investigación del asesinato de Carlos Manzo, quien fuera presidente municipal de ese municipio de Michoacán. La petición se formuló durante una visita de la funcionaria municipal a la Cámara de Diputados, a casi un año del crimen.

“Hago un llamado muy respetuoso, pero muy directo, a la Presidenta de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que sea la Federación quien tome esta investigación”, demandó la alcaldesa, quien acudió al recinto legislativo invitada por Movimiento Ciudadano (MC) y estuvo acompañada por legisladores de esa bancada.

Quiroz también se dirigió a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), para pedirle que la reciba en su calidad de víctima indirecta. “No estoy pidiendo un favor, es algo que me corresponde y que tengo todo el derecho de seguir exigiendo esta justicia”, sostuvo.

La Alcaldesa advirtió que no permitirá que el expediente derive en un “callejón sin salida”. “Lo que pido es verdad y justicia, no voy a permitir que el caso lo quieran dirigir a un callejón sin salida, a crear teorías falsas, no permitiré que se deje de lado la línea de investigación ni permitiré que ciertos actores políticos ocupen esta carpeta de investigación para fines políticos o electorales”, expresó.

Pese a los avances reportados por las autoridades, Quiroz cuestionó que aún no se haya establecido quién ordenó el homicidio. “Caiga quien caiga, hasta donde sea, llegar hasta las últimas consecuencias. Se habla de avances, pero ¿quién nos ha dicho quién fue el que mandó a matar a Carlos Manzo?, ¿a quién le estorbaba Carlos Manzo?, ¿qué intereses profundos, oscuros había detrás de este asesinato?”, planteó.

El argumento central de la petición es que la atracción federal del caso garantizaría independencia frente a eventuales intereses políticos. “Una investigación de esta gravedad exige independencia total frente a cualquier interés político y quiero creer que la Fiscalía General de la República tiene las capacidades para garantizarla”, afirmó.

La alcaldesa descartó una motivación electoral detrás de su exigencia y apeló a la mandataria nacional en términos personales. “No pido un privilegio, pido que se aplique el derecho, no pido venganza, tampoco pido verdad, no pido un favor, vengo a exigir justicia. Aquí estoy y no me voy a callar y no voy a dar ni un paso atrás”, expresó. Agregó: “Nuevamente le pido con mucho respeto a la Presidenta de México, de mujer a mujer, no vengo como Presidenta Municipal de Uruapan. Vengo como una mujer que perdió a su compañero, vengo representando a mis hijos”.

Quiroz denunció además que las víctimas enfrentan cuestionamientos e intimidaciones cuando exigen justicia, y mencionó en ese contexto a madres buscadoras, viudas, hijos y hermanos de personas asesinadas.

Durante la misma conferencia, Ivonne Ortega, coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, reaccionó con molestia ante una pregunta respecto a si Quiroz sería la candidata de ese partido al Gobierno de Michoacán. La legisladora se acercó a la reportera que formuló el cuestionamiento y le dijo que la había decepcionado y que, “de mujer a mujer”, esas preguntas no se hacían.

El caso ha generado otros frentes paralelos en Uruapan, entre ellos una denuncia presentada ante la FGR por un regidor del municipio contra un hermano de Manzo, y la captura de un operador criminal vinculado al asesino material del expresidente municipal. La alcaldesa ha mantenido en semanas recientes una agenda pública que incluyó un viaje a Estados Unidos para reunirse con migrantes y empresarios.