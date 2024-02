Alejandra Barrales Magdaleno, ex presidenta nacional del PRD, y Sandra Xantall Cuevas Nieves -alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, se registraron como candidatas al Senado de la República, por Movimiento Ciudadano en la primera y segunda fórmula, respectivamente.

Durante un evento realizado en la Ciudad de México -donde también estuvo presente Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de MC y del candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldenberg-, la Alcaldesa acusó a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y PRD que integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”, de “cerrarle las puertas” para llegar al Senado.

“Soy honesta y me cerraron las puertas por haber dicho lo que son, me corrieron por ser una buena persona, no les importa la gente”, dijo Cuevas Nieves, quien en 2021 contendió por la Alcaldía Cuauhtémoc, como candidata de la coalición “Va por México”, compuesta por los partidos PRD, PRI y PAN.