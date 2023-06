Paulina Alejandra del Moral Vela, candidata de la coalición “Va por el Estado de México” -que integran los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (PANAL)-, a la gubernatura de dicha entidad, reconoció, el triunfo de Delfina Gómez Álvarez, candidata de la alianza “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, que integran los partidos Morena, Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Ya sin la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva -dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, respectivamente-, en un breve mensaje que ofreció en la sede del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, la candidata admitió que el conteo rápido y los resultados preliminares no la favorecían.

“La ciudadanía mexiquense se ha expresado con toda libertad en las urnas, me comprometí a ser respetuosa de la autoridad electoral y reconocer los resultados. El Conteo Rápido y los resultados preliminares no me favorecen y reconozco el carácter democrático de los mexiquenses”, señaló la ex alcaldesa de Cuautitlán Izcalli.

“Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez que será la próxima gobernadora y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México [...] Luché con todas mis fuerzas, no escatimé un solo esfuerzo, estoy en paz, tengo la conciencia tranquila, la frente en algo, estoy profundamente orgullosa del ejército aliancista que me abrazó y muy orgullosa de la sociedad civil que tomó su lugar en esta batalla”, indicó Del Moral Vela.

“Hoy los mexiquenses en un ejercicio de participación democrática, en absoluto respeto y libertad, eligieron a quien dirigirá el rumbo de nuestro estado durante los próximos seis años. “Reconocemos a la Maestra @delfinagomeza por su triunfo en esta elección y le deseamos el mayor de los éxitos por el bien del Estado de México”, escribió, por su parte, en su cuenta de la red social Twitter, Alfredo del Mazo Maza, último gobernador priista, tras 94 años de gobiernos de dicho Partido en la entidad.

“Saludamos a esta hora el reconocimiento de los resultados electorales por parte de Alejandra Del Moral. El respeto a la democracia es una condición indispensable para construir el Estado de México de bienestar para todas y todos. #Edomex”, tuiteó Gómez Álvarez, candidata de Morena, PT y PVEM a la gubernatura mexiquense.