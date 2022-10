Alejandra del Moral será candidata del PRI a la Gubernatura del Edomex

MÉXICO._ Paulina Alejandra del Moral Vela, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Gobierno del Estado de México, encabezado por Alejandro del Mazo Maza, fue designada este jueves como candidata a Gobernadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) priista, Eric Sevilla Montes de Oca, nombró a Del Moral Vela, como “coordinadora por la Defensa del Estado de México”, lo cual la perfila como la eventual candidata a la Gubernatura de dicha entidad en el proceso electoral de 2023.

Sevilla Montes de Oca comentó que evaluaron todas la posibilidades y cualidades de sus principales cuadros políticos, por lo que eligieron a Del Moral Vela. A su vez, la aspirante a la Gubernatura aseguró que, el 19 de octubre, renunció a la Secretaría de Desarrollo Social estatal, por lo que le agradeció el apoyo al actual Gobernador.

“La coordinación será encabezada por una persona que aglutina todos los esfuerzos, que suma las voces, que representa las causas en las que creemos (...) Estamos convencidos que sabrá representarnos, conducir los trabajos de esta defensoría por el Estado de México y sumar todas las voces y esfuerzos para lograr un mejor futuro para el estado”, dijo el dirigente estatal priista.

“Que nadie lo dude, el Estado de México no se va a detener, seguirá avanzando confirmarse con valoración destino de mucho valor y progreso para todas las familias mexiquenses y de manera muy especial para las mujeres y los jóvenes mexiquenses”, dijo Del Moral Vela, durante su discurso de aceptación.

“He decidido entregar todo mi ser a la causa del Estado de México. Con orgullo y determinación, acepto el llamado de mi partido para construir un proyecto de defensa por el Estado de México”, agregó Del Moral Vela, quien también pidió la unidad del PRI, al afirmar que hay condiciones de competencia en las elecciones de 2023 y aseguró que trabajará por construir una alianza con otros partidos.

“Hoy tenemos condiciones de competencia real y juntos, unidos todos vamos a construir un triunfo contundente como lo hicimos en 2021”, expresó la también ex diputada federal y alcaldesa de Cuautitlán Izcalli.

Otros de los aspirantes a la candidatura era el diputado federal y ex dirigente estatal del PRI, Ricardo Castillo Aguilar, además de la ex legisladora y ex presidenta nacional del DIF, Laura Barrera Fortoul; así como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista, Carlos Iriarte Mercado.

Aunado a la ex alcaldesa de Metepec y ex lideresa nacional del PRI, Carolina Monroy del Mazo. También, el coordinador de los diputados en el Congreso local, Elías Rescala Jiménez, y, Ernesto Nemer Álvarez, ex secretario General de Gobierno en la entidad. Además de Ana Lilia Herrera Anzaldo ex presidenta municipal de Metepec y ex senadora de la República.



¿QUIÉN ALEJANDRA DEL MORAL VELA?

Paulina Alejandra del Moral Vela, de 39 años de edad, es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana (UIA), con Maestría en Administración Pública y Política Pública, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

En 2006 participó en su primera contienda electoral, como candidata a diputada local por el Distrito 43, con cabecera en Cuautitlán Izcalli. Ese mismo año se desempeñó como directora de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de México.

En 2009 ganó las elecciones para presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, convirtiéndose en la primera mujer en ganar dicha alcaldía y en la alcaldesa más joven del país.

En 2012 fue elegida diputada federal por el Distrito VII, con cabecera en Cuautitlán Izcalli. Como integrante de la LXII Legislatura Federal fungió como presidenta de la entonces Comisión del Distrito Federal y del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Además, fue Secretaria de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como de la Comisión Puntos Constitucionales. En febrero de 2015 fue nombrada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como directora general del entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), que en la actualidad es el Banco del Bienestar.

En octubre de 2016 se incorporó al gabinete de Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, como titular de la Secretaría del Trabajo mexiquense. En febrero de 2017 tomó protesta como presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.

A finales de 2017 fue designada como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza. Después, durante las elecciones del 2018, fungió como candidata al Senado de la República por el Estado de México.

Desde octubre de 2018, fue presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México. Además, en diversos periodos, fungió como delegada del CEN priista, en Zacatecas y Querétaro.

En septiembre del 2021 rindió protesta como diputada en el Congreso local. El 3 de febrero de 2022 anunció su renuncia a la dirigencia estatal del PRI, para buscar la gubernatura del Estado de México.

Sin embargo, el 9 de febrero de 2022, el gobernador Del Mazo Maza la nombró como titular de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, desde donde manejaba el programa Salario Rosa, un apoyo que otorga el Gobierno mexiquense a las mujeres, sobre todo aquellas que viven en situaciones económicas precarias o que se dedican al hogar.