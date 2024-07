Reelección de Alejandro Moreno profundiza división en el PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta la división de sus militantes por el intento de reelección de Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto.

La Comisión Nacional de Dictamen del PRI realizó una reforma a los estatutos del partido para que Moreno se pueda reelegir hasta ocho años más. La propuesta fue aprobada por una Mesa Temática formada por unos 100 priistas, y en la pasada Asamblea Nacional del 7 de julio, sin ninguna voz que se opusiera a esta modificación legal.

Esta reforma fue aprobada a pesar de que figuras históricas del PRI, entre los que hay ex presidentes del partido y ex gobernadores, se expresaron en contra de que Alejandro Moreno se perpetúe en la dirigencia nacional del partido, cargo que asumió en el 2019.

Días antes, un grupo de 262 priistas entre los que hay ex presidentes locales y nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex gobernadores y ex legisladores— pidió la renuncia de Alito, luego de que en las elecciones de este año el instituto tricolor “obtuvo los peores resultados en su historia”.

Entre los priistas que firmaron el pronunciamiento están Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, José Antonio González y Enrique Ochoa Reza, todos ellos ex presidentes nacionales del partido.

Impugnan reforma de estatutos del PRI

Los ex presidentes del PRI Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell, con el respaldo de Dulce María Sauri y Manlio Fabio Beltrones, impugnaron ante el Tribunal Electoral la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia nacional de ese partido

En su impugnación, los priistas dijeron que este proceso de renovación de la dirigencia es “inconstitucional e ilegal”.

Los firmantes de este recurso ante el Tribunal Electoral llamaron así al proceso de renovación por la brevedad de los plazos que podría generar violaciones irreparables a los derechos políticos y electorales de los suscritos como de la militancia y simpatizantes y los ciudadanos.

Por ello, expusieron al Tribunal que este caso sea considerado como de resolución urgente por su Sala Superior.

Esta nueva impugnación guarda relación con otras tres que priistas presentaron al Tribunal Electoral contra la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde aprobaron una reforma a estatutos internos para permitir la reelección de Alejandro Moreno como dirigente de la institución política.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila reencauzar al Instituto Nacional Electoral (INE) las tres impugnaciones, ya que ese organismo electoral aún no ha calificado la legalidad y constitucionalidad de la reforma a los estatutos del PRI.

Otro proyecto también propone reencauzar al PRI otras cinco impugnaciones que militantes interpusieron en contra de la convocatoria para renovar la dirigencia nacional y el método que se utilizará para elegir al próximo líder del partido.

Rodríguez Mondragón propone que sea el PRI el que resuelva en primera instancia estas impugnaciones, y que lo haga antes del 22 de julio, cuando las candidaturas a la dirigencia nacional del partido se registrarán.