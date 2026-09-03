$!Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata localiza el 50% de personas desaparecidas en menos de 24 horas, señala Harfuch

Aseguró que, junto con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudieron a dicho puesto de mando, el cual es una iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la respuesta del Estado y activar de manera inmediata con las instituciones del Gabinete de Seguridad y las 32 entidades federativas.

“La desaparición y no localización de personas es una de las problemáticas más dolorosas que enfrenta nuestro país y su atención es una prioridad para el Gobierno de México”, destacó en su cuenta de X.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el 50 por ciento de las personas reportadas ante el Puesto de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata son localizadas en las primeras 24 horas.

“Seguiremos fortaleciendo la coordinación, la tecnología y las capacidades de las instituciones. Ante una desaparición, cada minuto cuenta. Nuestra obligación es buscar, localizar y acompañar a las familias”, declaró García Harfuch.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez indicó que personal de su dependencia, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República trabajan de forma coordinada para atender las 24 horas, los reportes para la localización de personas desaparecidas.



Personas desaparecidas deben contar con carpeta de investigación

El Gobierno federal estableció como uno de los ejes de su estrategia de búsqueda que todas las personas registradas como desaparecidas o no localizadas cuenten con una carpeta de investigación.

En conferencia de prensa, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, explicó que con esta medida se busca que exista una autoridad responsable —el Ministerio Público—, se realicen peritajes y haya un plan formal de búsqueda.

“Lograr que todas las personas desaparecidas cuenten con una carpeta de investigación. El objetivo de esto es muy claro: Que haya una autoridad responsable: el Ministerio Público. Que haya peritajes. Que haya un plan de búsqueda formal, en el marco de una carpeta de investigación. Que se combata la impunidad y que haya sanción a los responsables cuando la no localización o la desaparición tengan que ver con un delito, porque no todas las ausencias o no localizaciones son desapariciones y esto es muy importante”, comentó.