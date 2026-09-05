Alerta SIP sobre riesgos para la libertad de expresión en México ante queja de Morena contra TV Azteca

La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por la queja presentada por Morena ante el Instituto Nacional Electoral, mediante la cual solicita el retiro de publicaciones y la suspensión de contenidos relacionados con “La Casa de los Mañosos”, una sátira política generada con inteligencia artificial por terceros y posteriormente difundida en espacios informativos de TV Azteca.

De acuerdo al organismo, la televisora calificó la acción de Morena, partido en el poder, como un “intento de censura” y sostuvo que la sátira y la crítica forman parte del debate público y de la libertad de expresión.

TV Azteca, de Grupo Salinas, también señaló que continuará investigando y cuestionando al poder.

“El caso plantea interrogantes relevantes sobre los límites de la intervención de las autoridades electorales frente a contenidos de carácter satírico, humorístico y crítico, particularmente cuando involucran a funcionarios y actores políticos”, afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

”Las autoridades electorales deben actuar dentro de sus atribuciones y con pleno respeto a la libertad de expresión. La crítica, la sátira y el humor político, incluso cuando resulten incómodos para quienes ejercen el poder, forman parte del debate democrático y no deben convertirse en objeto de censura institucional”.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que preocupa cualquier mecanismo que pueda terminar restringiendo contenidos periodísticos o expresiones críticas por su contenido político.

“El Estado debe garantizar un entorno en el que los medios puedan informar, investigar y cuestionar a quienes ejercen el poder, sin temor a que las instituciones sean utilizadas para silenciar esas voces”, dijo.

“La libertad de expresión protege especialmente las opiniones, críticas y expresiones dirigidas hacia quienes ejercen funciones públicas, aunque estas puedan resultar incómodas, provocadoras o controvertidas”.

La SIP agregó que seguirá atenta al desarrollo del procedimiento y exhortó al INE a que cualquier decisión relacionada con estos contenidos se adopte con estricto apego a las garantías de libertad de expresión y de prensa.

Reiteró además que la crítica al poder es un componente esencial de una sociedad democrática y que ninguna autoridad debe convertirse en árbitro del contenido de las opiniones o de la sátira política.

En ese sentido se refirió a la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de finales de agosto pasado, que ordenó al INE eliminar reglas para monitorear discursos indirectos de descalificación contra candidatos en medios durante las elecciones de 2027, al considerar que carecían de objetividad y podrían generar un “efecto silenciador e inhibidor en el periodismo libre”.

El Tribunal advirtió además que estas reglas afectarían el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y diversa.