Alerta sísmica sonará el 19 de septiembre en 80 millones de celulares durante simulacro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la alerta sísmica que llegará a los teléfonos celulares durante el Simulacro Nacional 2026 será la misma que se emite ante una emergencia real, con el objetivo de que el ejercicio reproduzca las condiciones de un sismo de manera fiel.

El simulacro se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, según informó Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Por primera ocasión, el ejercicio se llevará a cabo en sábado, lo que permitirá la participación de un mayor número de personas desde sus hogares.

Como parte del ejercicio, la alerta llegará a más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el País.

De manera simultánea, la alerta sísmica sonará en 23 mil altavoces, con el fin de poner a prueba la capacidad de respuesta de la población y de las autoridades ante una eventual emergencia.

Respecto a la posibilidad de utilizar un sonido distinto en los dispositivos móviles, Sheinbaum Pardo señaló que el tema ya había sido discutido y recordó que, durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se probaron distintas opciones.

Indicó que, tras consultar con especialistas, se determinó conservar el mismo sonido para que el simulacro fuera lo más parecido posible a una situación real.

Sostuvo que el ejercicio debía realizarse como un simulacro en todo el sentido, razón por la cual se decidió mantener la misma alerta en los celulares.

Explicó que, en el caso de la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) es responsable de la operación de las alarmas públicas, mientras que la alerta que llega directamente a los teléfonos forma parte de la coordinación de Protección Civil federal.

Velázquez Alzúa detalló que el simulacro permitirá evaluar la respuesta desde el ámbito familiar y que, al concluir el ejercicio, se instalará el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Antes del simulacro, a las 7:19 horas del sábado, se realizará el izamiento de la bandera a media asta en memoria de las personas afectadas y fallecidas por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre de 2017.

En la ceremonia participarán autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC y la Guardia Nacional, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y autoridades de Protección Civil.