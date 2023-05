Este miércoles por la noche se registró un sismo magnitud 3.0 con epicentro a 3 kilómetros al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

El movimiento fue corto y violento, al menos así se sintió en varias alcaldías como: Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX confirmó en su cuenta de Twitter que se percibió un movimiento telúrico en la capital, por lo que activó los protocolos pertinentes.

Vecinos que habitan las alcaldías en las que se sintió más intenso el sismo describieron el movimiento como un ‘fuerte jalón’ que sacudió sus hogares, por lo que evacuaron de inmediato.

De acuerdo con datos de la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos en México, el sismo de magnitud 3.0 con epicentro cerca de la alcaldía Magdalena Contreras que sacudió este 10 de mayo a la CDMX es uno de los más intensos de los últimos años.

En redes sociales informó que no sonó la Alerta Sísmica porque no hay sensores del Sistema de Alerta Sísmica en la ciudad. Además que no son necesarios.

Informó que los sismos fuertes que generan daños en la capital, ocurren principalmente en las costas.

“Aunque hubiera sensores en la #CDMX, el tiempo de alerta sería nulo porque literalmente, el sismo ocurre debajo de nuestros pies. Si no hay distancia, no hay anticipación”, señaló.

Aclaró que las ondas sísmicas se propagan a una velocidad superior a los 8 kilómetros por segundo.

“No es que el sistema no funcione, es que es imposible alertar un sismo local”, informó.

En cuanto a la intensidad del temblor se detalló que la Ciudad de México acaba de generar uno de los sismos de mayor intensidad en los últimos años.

Se registraron aceleraciones superiores a los 50 gal, según la Red Acelerográfica de la Ciudad de México.