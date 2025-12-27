Alertan fraudes en rentas de vivienda por redes sociales; estas son las recomendaciones para evitar estafas

Si buscas una vivienda para rentar, revisa bien las publicaciones que se encuentran en las redes sociales, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una serie de recomendaciones para no ser víctimas de estafadores que engañan a través de dicho medio.

En un comunicado, la dependencia aseguró que los fraudes suelen operar mediante publicaciones en redes sociales que exhiben inmuebles a precios considerablemente bajos.

“Ahí exponen fotos y descripciones de viviendas para atraer interesados, una vez que las personas muestran interés, el contacto se traslada a aplicaciones de mensajería instantánea, donde los estafadores utilizan identificaciones falsas, contratos apócrifos y solicitudes de depósitos adelantados”, resaltó la dependencia.

Comentó que los anticipos de dinero para apartar las propiedades pueden varias y van desde montos modestos, hasta pagos equivalentes a meses de renta. En ese tenor, es con el argumento de garantizar el uso de la propiedad, previo a la firma de un contrato. Y una vez que se hace el pago, los anuncios son eliminados y los supuestos arrendadores no responden.



Recomendaciones para evitar fraudes en la renta de inmuebles

La Secretaría puso a disposición algunas recomendaciones para proteger a personas que buscan rentar algún inmueble:

◉ Verificar la identidad del arrendador y solicitar una identificación oficial, que el nombre coincida con los documentos de la escritura o registro público.

◉ Comprobar que la propiedad esté registrada a nombre del anunciante en el Registro Público de la Propiedad, solicitar documentos que lo acrediten.

◉ Realizar una visita presencial o una videollamada en vivo si no existe la posibilidad de acudir a la propiedad, donde se muestre toda la estancia y vistas exteriores.

◉ Desconfiar de precios sospechosamente bajos, las ofertas inferiores al promedio del mercado suelen ser una señal de alerta de fraude.

◉ Evitar pagos adelantados sin firmar un contrato de arrendamiento que especifique condiciones claras.

◉ Utilizar medios seguros de comunicación y evitar cerrar acuerdos por redes sociales o mensajería instantánea.

◉ Proteger datos personales, no compartir información sensible o cuentas bancarias, hasta confirmar la legitimidad del arrendador y la propiedad.

◉ Utilizar métodos de pago rastreables, como transferencias bancarias a cuentas que tengan el nombre del arrendador.

◉ Solicitar datos de contacto verificables como números telefónicos fijos o profesionales, dirección de oficina o referencias comprobables.



La dependencia precisó que, si requiere orientación para realizar una denuncia o llamar a la Unidad de Policía Cibernética de la entidad, es seguro y confidencial.

El número telefónico lo podrás encontrar, de acuerdo con el estado, en la Ciberguía a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es