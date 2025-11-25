Alertan por nueva modalidad de fraude que suplanta a la CFE en distintos estados del País

La Comisión Federal de Electricidad advirtió sobre una nueva modalidad de fraude que se está registrando en diversas zonas del País, en la que personas que se hacen pasar por empleados de la institución, colocan avisos apócrifos en domicilios o acuden directamente a los hogares para exigir pagos en efectivo por supuestas anomalías en los medidores.

“Una de las variantes detectadas consiste en que una persona uniformada, con vestimenta similar a la de personal de CFE acude directamente al domicilio, argumentando que realizará el cambio de medidor como parte de un ‘operativo especial’. Durante la visita, señala supuestas irregularidades o no cuenta con sello, intentando obtener dinero en efectivo para evitar una sanción o multa”, puede leerse en el comunicado.

De acuerdo con la información difundida en un comunicado de la CFE estos intentos de extorsión involucran notificaciones impresas que se dejan principalmente los viernes por la tarde, en las que se indica al usuario que cuenta con 12 horas para cubrir una multa que puede oscilar entre 5 mil y 20 mil pesos.

En dichos documentos se incluye un número telefónico falso, donde los responsables simulan pertenecer a la CFE y aseguran que se trata de una falta grave.

Según estos reportes, tras pasar el supuesto plazo, individuos que se presentan como Jefe de Área de CFE, incluso con perfiles falsos en redes profesionales, vuelven a contactar a la víctima, ofreciendo disminuir el monto si el pago se realiza de inmediato a una cuenta bancaria personal.

Los casos han sido detectados en el Estado de México, Ciudad de México y Baja California, aunque la CFE advierte que podrían replicarse en otras entidades.

Entre las recomendaciones emitidas, la institución recordó que todo empleado de CFE debe portar uniforme y credencial; tienes derecho a solicitarla y fotografiarla, además de que no se debe nunca pagar en efectivo; CFE solo recibe pagos mediante canales institucionales.

También puntualizó que cualquier aviso puede verificarse llamando al 071, línea que confirma la autenticidad de documentos y órdenes de servicio.

Otro de los intentos detectados consiste en visitas presenciales de personas vestidas con ropa similar a la del personal de CFE, quienes alegan que realizarán un cambio de medidor como parte de un operativo especial y buscan obtener dinero bajo el argumento de evitar una multa.

La Comisión reiteró que los usuarios no deben permitir el acceso a su domicilio ni entregar recursos sin antes validar la información con el número de servicio y una fotografía del medidor o del aviso recibido

Respecto a las acciones institucionales, la CFE informó que ha iniciado una investigación formal y mantiene coordinación entre Divisiones de Distribución en todo el país para fortalecer medidas preventivas, identificar patrones y mejorar los protocolos que permitan distinguir al personal autorizado de quienes intentan suplantar la identidad de la empresa.

La institución destacó que ya se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, lo que ha llevado a la detención de varias personas vinculadas con este tipo de delitos.

“Cabe señalar que la CFE ha presentado diversas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales por este tipo de delitos, lo que ha derivado en la detención de varios individuos involucrados, refrendando el compromiso institucional de proteger a las usuarias y los usuarios y así garantizar la seguridad en los servicios eléctricos”, se expone en el comunicado.