Alertan sobre cómo delincuencia ‘engancha’ a niños con el videojuego ‘Free Fire’

MÉXICO._ El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó este miércoles un decálogo sobre videojuegos a fin de que los padres y madres de familia lo debatan con sus hijos e hijas.

Esto debido a que alertó que mediante los videojuegos en línea los menores de edad socializan con delincuentes que pueden poner en riesgo sus vidas, pues utilizan dichas plataformas para ejecutar delitos como el tráfico de personas, extorsión o secuestro.

Por ello, Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, recomendó no jugar ni chatear con desconocidos; establecer horarios de juego; no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar; no proporcionar datos personales, ni datos telefónicos, ni bancarios; no usar micrófono ni cámara; no compartir ubicación.

Así como reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas; mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos llamado control parental; en el caso de los menores de edad jugar bajo la supervisión de un adulto; y en caso de detectar conductas de violencia, acoso o amenaza mientras los menores de edad juegan, éstas deberán ser reportadas al 088.

“Tenemos la certeza de que juntos avanzaremos en la construcción de la paz. Y hay que decir que no se trata de satanizar a la tecnología, sino de generar un uso responsable de ella. Hacemos un respetuoso llamado a los padres y madres de familia, maestros, maestras, a la sociedad mexicana a atender estas recomendaciones para prevenir delitos”, agregó.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, dio a conocer los riesgos que hay al acceder a diferentes plataformas de Internet sin ningún control, como el riesgo que puede haber por la infiltración criminal, el reclutamiento para formar parte de bandas delictivas; imponer estereotipos como la narcocultura, adicción al dinero fácil, normalización de la violencia, acoso cibernético, trastornos de ansiedad e implicaciones neuropsiquiátricas.

En ese sentido, el funcionario dio a conocer el caso que ocurrió en Oaxaca, por el cual sigue abierta la carpeta de investigación, en donde tres menores de edad, de entre 11 a 14 años, fueron rescatados el pasado 9 de octubre en Camino a Santa Lucía tras ser reclutados por otro supuesto menor de edad para formar parte de una célula delictiva.

Para esto, Ricardo Mejía detalló que los delincuentes accedieron al juego “Free Fire” en la modalidad multijugador, mediante el cual un supuesto menor de edad identificado como “Rafael” contactó a uno de los menores, quien tras días de contacto le dio su número de teléfono al criminal para continuar en contacto.

Posteriormente, el presunto delincuente ofreció trabajo en Monterrey a uno de los menores, permaneciendo en un cerro revisando frecuencias de radio y si hay presencia policial, cargo conocido como “halcón”, a cambio de 8 mil pesos mensuales.

“Ya que le gustaban mucho las armas y ganarían mucho dinero”.

Por este hecho, dijo, la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas en modalidad de explotación laboral.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que los videojuegos son utilizados muchas veces para entretener a los niños, pero advirtió que no siempre son buenos contenidos. Además, sostuvo que los padres y las madres de familia deben ser cuidadosos y dedicar más tiempo a las niñas, niños y adolescentes.