El Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez criticó la “política de broma” que ejerció Movimiento Ciudadano durante el proceso electoral para impulsar la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez y las locales, con la que sólo lograron mantenerse como la cuarta fuerza política en el País, por lo que amagó con un rompimiento al interior del partido.

En entrevista con representantes de diversos medios de comunicación, aludió a la campaña que realizó Mariana Rodríguez Cantú, para ser Alcaldesa de Monterrey y al destape de la candidatura presidencial de Álvarez Máynez, luego de que Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, declinara a sus aspiraciones.

“Esta política nacional a Jalisco sí pasó la factura, insisto de la factura, de haber tomado decisiones equivocadas y de haber hecho de la política una broma, como fue para mí la historia que algunos han resumido en un concepto, el del ‘fosfo fosfo’. Yo creo que tiene un concepto más complejo. Yo le diría que es la política que pasó de los destapes con cerveza, a las despedidas con rímel, así de sencillo”, insistió.

Hizo referencia a que después de decidir quedarse como Gobernador de Nuevo León, García Sepúlveda anunció que Álvarez Máynez sería el candidato presidencial de MC, pero lo hizo en una mesa en la que había cerveza.

Meses después, Rodríguez Cantú compartió un video en Instagram, en el que se ponía rímel en los ojos, mientras anunciaba que los votos no le favorecían en la contienda por la Alcaldía de Monterrey.

Además, el Gobernador de Jalisco negó que todos los militantes de Movimiento Ciudadano aprobaron la dirección que tuvo dicho partido, por lo que aseguró que de continuar esa línea, los podría llevar al rompimiento.

“Yo he platicado con varios de nuestros compañeros y están listos. Lástima que ya me vaya a retirar, pero me encantaría, si eso se diera, poder encabezar un esfuerzo de ese tipo”, afirmó.

“Lo que yo quiero es que mi partido regrese la responsabilidad, que se acabe la banalidad, que volvamos a pensar en México, que se acaben las fobias y volvamos a tener la capacidad de diálogo”, dijo Alfaro Ramírez.

“Quiero que mantengamos la capacidad de pintar la raya con los partidos del pasado. No podemos construir con los partidos del pasado. El modelo de partidos que conocimos los mexicanos, se acabó”, agregó, quien también lamentó que integrantes de MC celebraran haber obtenido más votos que el Partido Revolucionario Institucional.

“¿Cómo entender que estemos festejando que le ganamos al PRI? Es como estar festejando que nos disputamos el cuarto lugar [...] En Jalisco demostramos que se pueden ganar elecciones. No puedo ser parte de un partido que encuentre en la mediocridad una forma de seguir subsistiendo, de hacer de la derrota una forma de seguir teniendo recursos”, abundó.

Respecto a que el ex candidato presidencial Álvarez Máynez pudiera ser el próximo dirigente nacional de MC, Alfaro Ramírez comentó que lo respetaba, pero volvió a criticar el respaldo que le dio García Sepúlveda.

“Ojalá Jorge vuelva a ser Jorge y deje de ser la versión que le impusieron, construida desde el norte de la República y definida por un grupo, insisto, de asesores que tienen aspiraciones de ser políticos. Yo quiero que Jorge regrese a ser el personaje que yo conocí, como un hombre inteligente y muy trabajador”, dijo.