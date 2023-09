Un poco más de dos meses después, Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, se contradijo a sí mismo diciendo ahora que Movimiento Ciudadano debía tener un candidato presidencial propio en las elecciones del 2 de junio de 2023.

Además, el mandatario estatal jalisciense respaldó a su homólogo Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León -quien sí es militante de MC-, para que fuera el candidato presidencial de dicho partido, ya que “sabe ganar elecciones”, según dijo Alfaro Ramírez.

“Yo creo que sí puede ser, Samuel es una persona a la que aprecio y es parte del equipo que se ha construido a nivel nacional y, si es candidato, pues yo me imagino que lo va a hacer muy bien”, consideró el Gobernador de Jalisco, citado por medios locales.

“Él ha demostrado que sabe ganar elecciones y que está encabezando un Gobierno que ha ido saliendo adelante en circunstancias difíciles. En lo personal espero que quien encabece el proyecto de Movimiento Ciudadano, pues pueda surgir de Movimiento Ciudadano, que no andemos buscando en otros lados porque eso tampoco es un buen mensaje y yo le deseo mucho éxito”, agregó el mandatario estatal jalisciense.

Alfaro Ramírez reconoció que García enfrentaba un momento complicado para generar condiciones de gobernabilidad con otras fuerzas de la oposición en Nuevo León, lo que representaba un problema de cara a una eventual solicitud de licencia para separarse del cargo de gobernador.

“Yo espero que lo pueda resolver y que después de eso se le considere como una opción para encabezar el proyecto de MC. A mi me parece natural y me parece, además, que tiene los merecimientos para hacerlo”, enfatizó.

Cuestionado respecto a la posibilidad de reconsiderar su decisión de no buscar la candidatura presidencial con MC y retirarse de la política al terminar su mandato en Jalisco, Alfaro Ramírez aseguró que no había cambio de plan.

“No tengo ánimo de participar en la agenda nacional”, dijo el gobernador de Jalisco. “¿Ni Marcelo Ebrard [Casaubón] lo animaría [a participar] en caso de que lo postule MC?”, le preguntó un reportero. “No, no, no, no”, respondió.

Cuando dijo que MC no tenía rumbo claro

El 10 de agosto de 2023, Alfaro Ramírez señaló que la dirigencia nacional de dicho partido no tenía rumbo claro, con toma de decisiones de forma unilateral y con información errónea de cara a las elecciones del 2024.

“Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral, y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional [...] No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”, indicó entonces, el mandatario jalisciense.

El gobernador de Jalisco desde el 6 de diciembre de 2018, informó, el 7 de julio de 2023, que no buscaría la candidatura presidencial en 2024 por el partido Movimiento Ciudadano (MC), partido, del cual no es militante, y que, según dijo, se aisló de la oposición, por lo cual le pidió no tener solo un papel testimonial en las próximas elecciones.

“En medio de tanto ruido, de tantas declaraciones y de tanta confusión, yo tengo claro lo que voy a hacer. Nunca he usado a voceros para definir mi posición política. Esta tarde les compartiré el camino que he decidido tomar”, señaló, el gobernador jalisciense, horas antes, en su cuenta de la red social Twitter.

“No basta con descalificar a los partidos de siempre y no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos solos”, dijo Alfaro Ramírez, en un video, de ocho minutos con 46 segundos de duración, publicado en su cuenta de la plataforma YouTube.

Asimismo, el gobernador de Jalisco se pronunció por unirse a la “alianza” para formar un verdadero bloque opositor rumbo a 2024. También descartó postularse para alguna candidatura para ser senador o diputado, ya que dijo “no ando buscando hueso” y también declinó a aceptar invitaciones para ser embajador o funcionario público.

“La dignidad no se negocia y eso es lo que te queda al final del viaje, así que todo mi empeño estará concentrado en cerrar este ciclo como un buen gobernador”, insistió el también dos veces presidente municipal.

El gobernador jalisciense dijo que MC optó por una ruta que él no entendía y afirmó que construir una tercera vía que solo divida y tenga un papel testimonial en 2024, ayudaría solamente a la consolidación del régimen actual. También lamentó que la opinión de quienes desde Jalisco le habían aportado al partido, hubiera dejado de ser importante.

“Tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería haber tomado el camino del aislamiento. No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. Eso no está bien. MC debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor”, comentó Alfaro Ramírez.

“No basta con descalificar a los partidos de siempre, no basta con despotricar contra quienes gobiernan y por supuesto no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos. Jalisco y Nuevo León somos ejemplo de que ese camino es posible, sí, pero la circunstancia nacional es hoy diferente y no entenderlo es una necedad. Construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial sería desde mi punto de vista la mayor contribución para la consolidación de este nuevo régimen en ciernes”, abundó el gobernador jalisciense.

“Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos, ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo”, insistió.

El Gobernador afirmó que no coincidía con el rumbo del régimen actual, ni con el proyecto político que pretende desmantelar el orden constitucional, desmantelar el Federalismo, mantener a la sociedad polarizada. Sin embargo, aclaró que se podía construir un proyecto para competir en el 2024.

Alfaro Ramírez agregó que las burocracias de los partidos de oposición estaban pensando primero en los intereses de sus líderes, antes que en su militancia.

“Esos dirigentes se niegan a construir una plataforma abierta a la sociedad porque perderían privilegios. La necedad convertida en ceguera tiene explicación: no les importa el país, solamente sus partidos, sus presupuestos y posiciones”, enfatizó.

Alfaro Ramírez señaló que el modelo de alianza actual era un acuerdo para administrar y lucrar la derrota y él no coincidía con el mismo, “Sin la unificación de la oposición no hay mucho que hacer en la próxima elección”, dijo.

“En muchas ocasiones he dicho que habría que quitarle el protagonismo a los partidos para que estos únicamente sirvan como vehículo para la construcción de un frente opositor. Que habría que convencer a los dirigentes de los partidos de oposición de que por una vez cuando menos pongan sus estructuras al servicio de un nuevo modelo de país formado por mujeres y hombres libres”, indicó.

“Eso sería ir más allá de una alianza simplona para verdaderamente construir un espacio de participación política colectiva, sin embargo, las fobias y la cerrazón de las partes involucradas han borrado a la política”, comentó.

“Estaré atento a lo que suceda en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccionen. Si así sucede pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México”, finalizó el gobernador de Jalisco.