Nacional | Elecciones 2021

Alfonso Durazo, candidato de Morena en Sonora, ocultó 9 propiedades de 214 mdp: LatinUS

El ex funcionario federal y también ex secretario particular del ex presidente Vicente Fox Quesada, ocultó ser propietario de un rancho de mil hectáreas llamado ‘El Alamito’, ubicado en Agua Prieta, Sonora, comprado en 2012 por un millón de pesos y que hoy valdría al menos 55 mdp