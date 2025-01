Algunos ministros buscan evitar elección judicial, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuaban buscando la posibilidad de que no se llevara a cabo la elección judicial.

Durante su conferencia de prensa matutina llevada a cabo desde Acapulco, dijo que Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, intentaba bloquear los comicios previstos para el 1 de junio de 2025, ahora bajo el argumento de que requerían más presupuesto para trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Sheinbaum Pardo enlistó dos acciones previas para ejemplificar las estrategias de algunos ministros de la SCJN, a las que calificó de “inexplicables”, debido a que dijo que en temas electorales sólo le correspondía decidir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

”La Corte está buscando, o sea, sigue la Presidenta de la Corte y algunos ministros, utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial. Han hecho tres acciones en contra de la reforma constitucional, la primera es aceptar o interponer los amparos para que no se integren los recursos de los fideicomisos a la Tesorería, cuando la Constitución es clara de que así debe ser”, detalló.

“La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión [de Evaluación] del Poder Judicial, no hay argumento para interrumpirlos, la Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales [...] Pero no sólo eso, sino que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dijo que no es función de la Corte intervenir en estos temas, que es un asunto del Tribunal Electoral, porque es una elección popular”, explicó Sheinbaum Pardo.

”Y la tercera forma, es que, al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que los salarios de los jueces deben ser menores, y de los ministros, que de la Presidenta de la República, ahora ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores, cuando la Constitución es clara que deben de permanecer intactos los derechos de los trabajadores”, agregó Sheinbaum Pardo.

Insistió en que la reforma judicial fue avalada por el Congreso de la Unión, por lo que debe realizarse. También señaló que en la reunión que sostuvieron, un día antes, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y Ernestina Godoy Ramos, titulares de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, con ministros de la Corte, las funcionarias comunicaron que deberían reintegrar el dinero de fideicomisos de la SCJN, para el proceso electoral del PJF.

”La Corte, una vez más, o la presidenta de la Corte, y algunos unos ministros, pues están actuando en contra de la reforma, que fue decidida por el pueblo de México, aprobada de acuerdo con la Constitución para su modificación, y ahora hay estos tres elementos que son inexplicables”, agregó.

”Entonces, lo que hicieron la Secretaria de Gobernación y la Consejera Jurídica fue irles a decir esto, se tiene que resolver el tema de la integración de los fideicomisos al presupuesto, a la Tesorería, sea para la elección, que hasta ahora solamente es un fideicomiso que se ha integrado a la Tesorería, o para beneficio del pueblo de México, pero debe de ser muy claro y transparente”, señaló Sheinbaum Pardo.

”Una de las propuestas es que se integre el presupuesto al Issste, que es justamente, la institución social, que atiende los trabajadores del Estado”, añadió.

El 16 de enero de 2025, el Comité de Gobierno y Administración de la SCJN, integrado por los ministros Piña Hernández, Javier Láynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, se reunieron con Rodríguez Velázquez y Godoy Ramos, a quienes le reiteran la necesidad de una ampliación presupuestal para el PJF, que sufrió un recorte de 13 por ciento con relación a lo autorizado para 2024.

En el encuentro se abordó el tema de recursos “a fin de salvaguardar los derechos de trabajadores”, según el artículo décimo transitorio de la reforma en materia judicial, apartado que establecía que los presupuestos de egresos anuales deberían incluir recursos para pagar obligaciones laborales de los poderes judiciales.

No obstante, la SCJN no mencionó en su comunicado si pidió un monto específico de ampliación o cuál fue la respuesta de las funcionarias del Gobierno federal. El 17 de enero de 2025, expresó que debería alcanzar el dinero asignado, debido a que los ministros tendrían que bajar sus percepciones salariales.

”No hay explicación para lo que está haciendo la Corte, entonces piden ellos la reunión para pedir más presupuesto, ese fue el objetivo de la reunión, pedirle a la Secretaria de Gobernación y a la Consejera Jurídica más presupuesto porque no les alcanza para cubrir a los trabajadores de la Corte [...] Claro que les alcanza, nada más que ellos se bajen sus prestaciones”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum Pardo expresó que luego de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación frenó el proceso para elegir a aspirantes a competir por los cargos de jueces, magistrados y ministros, se afectó a 3 mil personas, por lo que pidió analizar con el Senado cómo podría resolverse el tema.

”No hay argumento para seguir en contra de la elección, pero además ahora ellos están afectando a terceros, porque las 3 mil personas que se inscribieron en el Poder Judicial para participar en la elección, pues ahora la Corte les está cerrando esa posibilidad”.

”Entonces el día de hoy le pedí a la Secretaría de Gobernación y a la Consejera Jurídica que se pongan en contacto con el Senado de la República, para ver de qué manera no se afectan los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial, y que se pueda llevar la elección”.

”La elección va a ser el 1 de junio, eso que no les quede la menor duda, el 1 de junio se van a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo decidió el pueblo, así está establecido en la Constitución de la República”, advirtió Sheinbaum Pardo.

El 16 de enero de 2025, los consejeros del Instituto Nacional Electoral pidieron a la Presidenta Sheinbaum Pardo, entregar, al menos, 800 millones de pesos para la elección judicial, a finales de mes.

El Consejo General del INE aprobó solicitar formalmente una ampliación presupuestal al Gobierno federal, por mil 511 millones de pesos, de los cuales 69.5 por ciento se destinarían a la contratación de personal, entre capacitadores y auxiliares para contar votos. Ello también permitiría elevar el número de casillas de 73 mil 850 a 86 mil.

El mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta advirtió que únicamente tenían 800 millones de pesos para el INE, no mil 500 millones de pesos.

”Esta idea de que piden mil 500 millones, no sé de dónde y por qué. No hay mil 500 millones de pesos. Informar al pueblo de México que lo que está disponible, en este momento, son 800 millones de pesos del fideicomiso de la Corte, que ya se ingresó a Tesorería”, aseguró.

”Lo único que hay disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte, es lo único que está disponible. Y, además, entre otras cosas para eso va la Secretaria de Gobernación a este llamado que pidió la Corte de tener un diálogo, entonces hasta ahora es lo único que hay disponible”, comentó Sheinbaum Pardo.

Instó al Consejo General del INE a que, antes de solicitar más recursos, explicara al pueblo en qué gastaría los 7 mil millones de pesos planteados para la elección judicial.

”La reunión que tuvimos con las y los consejeros, yo lo que les planteé es que hicieran un ejercicio de por qué se requiere más recurso y que informemos no sólo a la Presidenta, sino al pueblo de México en qué se gastan los 7 mil millones de pesos que están planteados para la elección. Y, si requieren más, supongo que es para poner más casillas, pero no hemos recibido ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral y además ellos que hagan público para qué se requieren tantos recursos”, abundó.

”Y, desde mi punto de vista, tienen que decirle al pueblo de México por qué se requiere más recursos, por qué los 7 mil millones de pesos no son suficientes y, si es más recurso, en qué se destinaría. Yo eso se los dije el día que vinieron entonces esta idea de que piden mil 500 millones pues no sé de dónde. Y la gente que nos escucha, ustedes están de acuerdo en que tiene que informar el INE en qué se destina ese recurso, porque 7 mil millones de pesos es mucho dinero, mucho dinero. Entonces, hay estados que no tiene ni siquiera eso para inversión en su Estado”, explicó.

El 15 de enero de 2025, durante una conferencia de prensa, los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo afirmaron que ya no evaluarían a los 10 mil 877 aspirantes que originalmente dijeron que cumplieron los requisitos constitucionales, sino sólo a 5 mil.