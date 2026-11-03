Alista INE denuncia ante FGR contra red vinculada a Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por una presunta red de corrupción en el organismo electoral, en la que están señalados la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, funcionarios del propio instituto y el empresario José Alfredo Hernández Casillas. La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, lo anunció el 3 de noviembre de 2026 en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

La denuncia se presentará “contra todos los que resulten responsables”, precisó Cruz, quien explicó que las 10 consejerías acordaron que sus equipos jurídicos preparen el recurso. “Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de ‘a quien corresponda’”, expresó.

Al preguntársele si el recurso alcanza a la ex consejera presidenta, respondió que sí. “Desde la ex consejera, quien ha ocupado la Secretaría Ejecutiva, quien ha estado en algunas direcciones, alguna subdirección, cualquier persona que, en atribución de la Fiscalía, derive que es sancionable porque cometió alguna conducta que esté tipificada como delito”, dijo. Agregó que el INE pondrá a disposición de la FGR toda la información en su poder.

En la misma sesión, los consejeros aprobaron solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “un ejercicio emergente de fiscalización” para que evalúe la adquisición de servicios en el instituto. Cruz señaló que el INE no pedirá la revisión de contratos específicos y que será esa instancia la que defina el alcance del trabajo.

Las bajas de directivos y funcionarios del INE derivadas de los señalamientos contra Taddei Zavala suman 30. De los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva solo tres han renunciado: Iliana Hernández Gómez, de la Unidad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Sergio Uzeta, coordinador de Comunicación Social. Las salidas en la Presidencia del instituto pasaron de 12 a 19 y se sumó el jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, Juan Manuel Vázquez.

Entre quienes dejaron el cargo están Pedro Pablo Chirinos Benítez, coordinador de Gestión y Seguimiento de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, y José Luis Arévalo Romo, de la misma área. Los consejeros solicitarán además la renuncia de otros cuatro directores de la Junta General Ejecutiva, entre ellos María Fernanda Romo; Anaí Silva, directora de Asuntos Jurídicos; Liliana Díaz de León, ex vocal local, y Mario Alberto Alejo, titular de la Unidad de Fiscalización.

En Sonora, representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la organización Somos denunciaron ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora la existencia de una red institucional y política presuntamente operada por Luis Rogelio Piñeda Taddei, secretario particular del gobernador Alfonso Durazo Montaño e hijo de la ex consejera presidenta. Los partidos sostienen que esa estructura busca controlar a las autoridades electorales locales y favorecer a Morena rumbo a los comicios de 2027.

“Todos y cada uno de ellos tuvieron relaciones profesionales de supra a subordinación, y relaciones personales y de amistad; están trabajando en pro de tener una elección acomodada y con favoritismos hacia Morena”, afirmó Víctor Ramírez, representante del PAN ante el IEE Sonora. Las representaciones partidistas expusieron también presuntas irregularidades presupuestales por asignaciones directas y licitaciones declaradas desiertas en favor de un solo grupo empresarial, por 187 millones de pesos acumulados entre 2017 y 2025, y alertaron sobre 312 personas con militancia partidista o en funciones públicas dentro de la lista de mil 518 aspirantes a integrar los consejos distritales y municipales.

El 2 de noviembre de 2026, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza José Medina Mora, exigió que el proceso de designación de la nueva presidencia del INE garantice certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, y pidió a la Cámara de Diputados privilegiar perfiles con trayectoria comprobada, capacidad técnica y probidad por encima de cualquier consideración política. “Rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán más de 19 mil cargos -entre ellos 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas-, el rol que tendrán el INE y los 16 mil colaboradores que lo integran será determinante para la vida democrática del País”, expuso el organismo en un pronunciamiento público.

Taddei Zavala renunció a la presidencia del INE en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en la asignación de contratos durante su administración, hechos que se encuentran bajo investigación. El pleno de la Cámara de Diputados prevé discutir el 4 de noviembre de 2026 el acuerdo para iniciar el proceso de relevo, cuya elección se perfila para el 6 y 7 de diciembre del mismo año. El Consejo General del INE aprobará el día 5 del mismo mes y año un paquete de acciones administrativas de carácter emergente.